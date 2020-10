Landkreis Leipzig

Die Inzidenzzahl – also die Zahl der Erkrankten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – liegt im hiesigen Landkreis aktuell bei 47,3, teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Am Tag zuvor hieß der Wert noch 51,6. Allerdings würden einige Testergebnisse aus dem Grimmaer Altenheim noch ausstehen. Neue Fälle gibt es in Bennewitz (1), Borna (3), Borsdorf (1), Colditz (6), Geithain (1), Markranstädt (1) und Wurzen (1). Es gibt seit März 447 Infektionen (+ 14 zum Vortag). Aktuell sind 132 Personen mit dem Virus Covid-19 infiziert und 657 Menschen in Quarantäne.

Wie in allen Risikogebieten gelten nun auch ab Sonnabend im Landkreis Leipzig verschärfte Maßnahmen. „Flächendeckend, also an allen Orten, muss überall dort Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo Menschen dichter und enger zusammen kommen und der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann“, sagte Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux. Für Alkoholausschank gibt es eine Sperrstunde. Liegt die Inzidenzzahl bei über 35, darf von 23 bis 5 Uhr kein Alkohol ausgeschenkt werden, bei einem Wert über 50 schon ab 22 Uhr nicht.

Anzeige

Kleiner Kreis bei Familienfeiern

Eine neue Regelung gibt es für Schulen. Dort müssen alle Schüler – außer im Unterricht – jetzt Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie im Gebäude oder auf dem Hof unterwegs sind, so Laux. Bislang konnte das jede Schule selber bestimmen.

Für Familienfeiern gilt: Beim Wert 35 dürfen maximal 25 Gäste eingeladen werden, beim Wert 50 sind es nur zehn. Einen Unterschied gibt es auch bei Veranstaltungen. Beim Wert 35 sind sie im Außenbereich bis 250 Menschen erlaubt, drinnen bis 150. Auch hier eine Einschränkung mit der Inzidenzzahl 50: Dann sind es draußen wie drinnen nur 100 Personen. Prostituierte dürfen beim Wert 50 gar nicht mehr arbeiten, hieß es weiter.

Mehr zum Thema:

Neuer Bußgeldkatalog

Die Frage ist: Was geschieht, wenn der kritische Wert mal größer und mal kleiner als 50 ist? Das sei in der Tat schwierig, räumte die Sprecherin ein. Generell solle man davon ausgehen, „dass insgesamt die Tendenz eher steigend ist“.

Auch einen neuen Bußgeldkatalog gibt es. Wer keine Mund-Nasen-Maske trägt und erwischt wird, zahlt 60 Euro. Wer unzulässige Veranstaltungen organisiert 500 Euro und wer daran teilnimmt 150 Euro. Für Weihnachtsmärkte ohne Hygienekonzept zahlt man 2500 Euro Strafe. Und wer eine Groß- oder Sportveranstaltung mit Publikum organisiert und dort das Hygienekonzept nicht einhält, kann mit 10.000 Euro bestraft werden. Die Landkreisverwaltung wird bei Kontrollen unterstützt von Polizisten und Mitarbeitern der Kommunen, hieß es weiter.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell