Wie kommen Regionalbus und Thüsac durch die Krise – die ersten Zahlen

Ausgedünnte Fahrpläne im Linienverkehr, ein Einbruch bei sonstigen Leistungen – all das macht den Nahverkehrsunternehmen im Landkreis Leipzig mächtig zu schaffen. Dramatische Einnahmeverluste treffen die Regionalbus Leipzig GmbH ebenso wie die Thüsac.

Mit dem Lockdown gingen die Fahrgastzahlen in den Keller. Was das an Einnahmeverlusten bedeutet, beziffert Andreas Kultscher, Geschäftsführer von Regionalbus, jetzt erstmals konkret. Seinen Angaben zufolge nahm das kreiseigene Nahverkehrsunternehmen im März rund 70 000 Euro und im April rund 123 000 Euro weniger als noch im Januar ein. Dies hänge vor allem mit der Schließung der Schulen und der notgedrungen erfolgten Umstellung auf den Ferienfahrplan zusammen, aber auch mit anderen Aufträgen, die in Größenordnungen wegbrachen. So fiel faktisch über Nacht die Beförderung von behinderten Menschen in die Werkstätten flach, auch Lehrlinge mussten nicht zu ihren Ausbildungsstätten transportiert werden. Allein die Handwerkskammer, so Kultscher, habe Beförderungsaufträge im Umfang von rund 50 000 Euro storniert.

Start der Saisonverkehre fiel ins Wasser

Einnahmen gingen dem Unternehmen auch bei anderen Zielen flöten. So fuhren bisher keine Busse in den Freizeitpark Belantis, der sonst regelmäßig angesteuert wird. Der für den 4. April geplante Start der touristischen Saisonverkehre fiel zudem komplett ins Wasser. Als einziger Vertragsverkehr sei während der Coronapause lediglich der Pösna-Park bedient worden.

Zu den Verlusten im Linienverkehr kam, dass die Vermietung von Bussen durch das Reiseverbot komplett wegbrach. Viele Klassenfahrten oder andere Ausflüge, die normalerweise vom Frühjahr bis zu den Sommerferien Hochkonjunktur haben, fielen flach und rissen ein Loch ins Kontor. Im gleichen Atemzug bescherten die verschärften Hygienemaßnahmen dem ÖPNV-Dienstleiter höhere Kosten. Ende März zog das Unternehmen die Reißleine und beantragte Kurzarbeit.

Thüsac stemmt sich gegen Corona-Folgen

Nicht anders das Bild bei der Thüsac. Das Omnibusunternehmen aus dem thüringischen Altenburg, das im Landkreis vornehmlich den Raum Borna-Geithain bedient, stemmt sich ebenfalls gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona. „Mit der Umstellung auf den Ferienfahrplan reduzierte sich der Umfang unserer Dienstleistung in Sachsen um 47 Prozent und in Thüringen um 24 Prozent“, informiert Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert. Auch bei der Thüsac fielen zum Beispiel die sonst üblichen Touren zum Schulschwimmen oder Beförderungen für die Lebenshilfe weg. „Im Stadtverkehr“, informiert Bonert weiter, „gingen die Fahrgastzahlen um 70 Prozent zurück.“

Aus Angst vor Ansteckungen und in Folge der Ausgangsbeschränkungen blieb auch den Bornaer Stadtbus-Linien ein Großteil der Kunden fern. Wurden in den drei Wochen vorm Shutdown in der Wyhrastadt rund 35 000 Fahrgäste chauffiert, sank die Zahl in den drei Wochen danach auf unter 12 000 Passagiere. Ähnlich das Bild beim Stadtverkehr Bad Lausick. Hier ging die Zahl von etwa 3200 Fahrgästen vor dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens auf rund 380 danach zurück. Auch im Regionalverkehr fegte Corona die Thüsac-Busse leer. Hier stiegen nach der Schließung von Schulen, Läden und Gaststätten 80 Prozent weniger Menschen ein.

