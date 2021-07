„Mayors for Peace“: Borna zeigt Flagge gegen Atomwaffen und für Toleranz

Borna

Auf Augenhöhe mit Großstädten kann Borna zumindest jährlich am 8. Juli sein. Dann nämlich zeigt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) mit Amtskollegen in München und Düsseldorf, Hannover und Erfurt, Potsdam und Wuppertal Flagge. Sie hissen die Fahne des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) als Mahnung für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen, hat Rathaussprecher Robert Scheibe mitgeteilt. Rund 700 deutsche und insgesamt etwa 8000 Städte gehören dem Netzwerk an.

Luedtke und Kollegen wollen Atomwaffen abschaffen

„Wir wollen heute ein sichtbares Zeichen gegen nukleare Massenvernichtungswaffen setzen“, sagte Luedtke. „Noch immer verfügen die Atommächte über schätzungsweise 13 080 Atomwaffen. Diese Bedrohung muss ein Ende finden. Deshalb setzen wir uns am Flaggentag für die Abschaffung der Atomwaffen ein. Wir wollen, dass auch Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt.“

Simone Luedtke (vorn) hisst die Fahne „Mayors for Peace“, Amelie Nemeth hält die Regenbogenfahne. Quelle: Jens Paul Taubert

Regenbogenfahne für mehr Toleranz

Neben dieser und der Bornaer Stadtfahne wurde am Donnerstagnachmittag eine weitere vor der Alten Wache auf dem Markt gehisst. Vertreter vom Kinder- und Jugendparlament zogen die Regenbogenflagge als Zeichen für mehr Toleranz in der Gesellschaft am Mast nach oben. Anlass dafür ist der Christopher-Street-Day, der am 9. Juli regional in Altenburg und in Leipzig (hier Auftkt für eine Woche) gefeiert wird. Er ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen.

