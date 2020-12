Mediatorin gründet Coworking Space in Pegau

Pegau

Im Frühjahr hätte Christin Stäudte fast der Mut verlassen. „Durch den Lockdown sind mir alle Aufträge weggebrochen, von einem Tag auf den anderen hatte ich keine Arbeit mehr“, erinnert sich die Wirtschaftsmediatorin und Konfliktberaterin an die zähen Wochen des Stillstands. Doch ihre Beharrlichkeit und Zuversicht sollten sich auszahlen. „Im Sommer kamen die Aufträge doppelt und dreifach wieder rein. Die Unternehmen haben sich darauf besonnen, was für sie wirklich wichtig ist, dass sie nicht mehr in Konflikten weiterarbeiten oder vor Problemen weglaufen möchten, sondern sich verändern.“

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Die gute Stube im Gemeinschaftsbüro

Und dann kam der Mutanfall, so bezeichnet es die 34-Jährige scherzhaft. Christin Stäudte gründete das erste Coworking space in Pegau, ein Gemeinschaftsbüro am Kirchplatz 17 und startete neu durch. In der ersten Etage (Eingang über das Huhnsgässchen) mietete die junge Frau ein 50 Quadratmeter großes Büro, richtete dort zwei PC-Arbeitsplätze sowie einen Besprechungs- und Seminarraum für bis zu zehn Personen ein. Sie nennt ihn die gute Stube. Aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern kommen ihre Kunden nun in die Elsterstadt, um akute Arbeitskonflikte nachhaltig zu lösen oder als Team an wertschätzender Kommunikation zu arbeiten.

Anzeige

Generationen- und Teamkonflikte

Die Mediatorin schaut tief in die Sorgenfalten der kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen mit 5000 Mitarbeitern. „Die Konflikte sind überall gleich. Es geht in erster Linie um Veränderungsprozesse, Generationen- und Teamkonflikte, die wir gemeinsam lösen können.“ Die Pegauerin wird zum Beispiel immer dann gerufen, wenn das Klima in Teams spürbar gestört ist oder es eine hohe Mitarbeiterfluktuation gibt. Es gebe Techniken von Einzelcoaching bis Team-Supervision, die verändern die betriebsinterne Kommunikation nachhaltig.

Bundesweit unterwegs

Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, Juristen, Finanz- und Steuerberatern, agiert die Pegauerin bundesweit und pendelt zwischen oft Potsdam, Dresden, Erfurt, Wernigerode, Leipzig oder Hamburg hin und her. „Ich hatte schon lange eine Bürogemeinschaft gesucht, aber nichts Geeignetes gefunden“, erzählt die junge Frau, die sich im Sommer 2018 selbstständig gemacht hat. „Also gründete ich mein eigenes Coworking space und suche dafür noch Interessenten. Ich freue mich über jeden Mitnutzer.“

Ungelöste Konflikte und Angst vor Entscheidungen

In der Welt der Wirtschaft kennt sich die Pegauerin aus. Aufgewachsen in einem Familienunternehmen und mit über 15 Jahren Berufserfahrung in regional ansässigen Konzernen, kennt sie die Themen der Unternehmer, weiß um die Vermischung von Privatleben und Unternehmertum, um die ungelösten Konflikte aus der Vergangenheit und die Angst vor Entscheidungen. „Eines Tages habe ich die Wirtschaftsmediation für mich entdeckt und 2013 den Abschluss dazu in Leipzig gemacht“, erzählt die 34-jährige. „Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dieses Wissen weiterzugeben.“ Es ist eine Arbeit, die der feinfühligen jungen Frau wie auf den Leib geschneidert ist.

Ein Buch über starke Frauen aus Sachsen

Auch die Döbelner Buchautorin und Verlegerin Elke Börner ist bereits auf die taffe Pegauerin aufmerksam geworden. Im Frühjahr will sie ein Buch herausgeben, in dem sie starke Frauen, Unternehmerinnen und Persönlichkeiten aus Sachsen vorstellt. Darin erzählt sie auch die Geschichte von Christin Stäudte.

Von Kathrin Haase