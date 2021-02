Mega Solarpark: Neukieritzsch gibt als erste Kommune grünes Licht für Planung

Neukieritzsch/Böhlen/Rötha

Für einen geplanten Mega-Solarpark zwischen der Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See leiten die betroffenen Kommunen jetzt die nächste Runde in einem langwierigen behördlichen Planungsverfahren ein. Es geht um ein rund 500 Hektar großes Areal auf Flächen der Gemeinde Neukieritzsch sowie der Städte Böhlen und Rötha.

Bisher haben die drei Kommunen und der Investor in einer Zweckvereinbarung und in einem städtebaulichen Vertrag den Rahmen für die Zusammenarbeit in diesem Verfahren abgesteckt. Wobei in Rötha der Vertrag noch nicht den Stadtrat passiert hat, dort liegt er in dieser Woche vor.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derweil hat der Gemeinderat von Neukieritzsch auf seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend den so genannten Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den „Energiepark Witznitz“ gefasst. In Böhlen und Rötha steht die Entscheidung darüber am Donnerstag auf den Tagesordnungen der Ratssitzungen.

Investor trägt alle Kosten

Erst mit den drei Aufstellungsbeschlüssen kann begonnen werden, einen Bebauungsplan zu erarbeiten, mit dem letztlich erst Baurecht geschaffen werden soll. Bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die Planung direkt auf das vom Investor verfolgte Projekt zugeschnitten. Im Falle des Solarparkes tragen die Investoren, die Firma Move On, alle im Zusammenhang mit der Planung anfallenden Kosten.

So sehen die Pläne für einen großen Solarpark zwischen der Pleiße und dem Kahnsdorfer See aus. Quelle: Move On

Die Kostenübernahme wurde im Neukieritzscher Gemeinderat vor der Beschlussfassung noch einmal hinterfragt. Rechtsanwältin Anne-Katrin Seyfarth, die die Kommunen in der Angelegenheit berät, versicherte, das genau dies in dem städtebaulichen Vertrag geregelt sei. In der Bürgerfragestunde hatte eine Einwohnerin gefragt, ob Bürger sich bei der Gestaltung des Parkes mit Ideen einbringen können. Sie regte einen Naturlehrpfad und Informationen zur Geschichte des Bergbaus in der Region an. In den Plänen von Move on sind solche Elemente vorgesehen, ein Vertreter der Firma bot der Fragestellerin Gespräche an.

Keine Unterstützung für Antrag der AfD

Zu Beginn der Sitzung in Neukieritzsch hatte die zweiköpfige AfD-Fraktion beantragt, den Beschluss zum Bebauungsplan von der Tagesordnung zu streichen. Zur Begründung hieß es, es habe bisher keine öffentliche Informationsveranstaltung gegeben. Ohne eine detaillierte Information der Bevölkerung sollten keine Beschlüsse gefasst werden.

Für den Absetzungsantrag stimmten nur die beiden AfD-Abgeordneten. Der Kahnsdorfer Michael Günther (CDU-Fraktion) enthielt sich der Stimme. Damit blieb der Aufstellungsbeschluss auf der Tagesordnung, er wurde mit dem exakt gleichen Stimmenverhältnis befürwortet.

AfD-Vertreter haben in allen drei Kommunen bereits frühzeitig deutlich gemacht, dass sie gegen das Vorhaben sind. Eine Flugblattaktion stieß auf wenig öffentliche Beachtung. Auch in Böhlen und in Rötha rechnen sowohl die Bürgermeister als auch die Investoren mit grünem Licht für den Beginn der Bebauungsplanung.

Hecken, Rad- und Reitwege

Wobei gerade in der Stadt Rötha, auf deren Gemarkung nur sechs Hektar der beanspruchten Fläche liegen, die Vorbehalte scheinbar am größten sind. Während der Vorbesprechung im Technischen Ausschuss hatte Frank Graupner (berufener Bürger) angekündigt: „Die Stadträte der Initiative für Rötha werden Bedenken äußern oder ganz dagegen stimmen.“ Zur Begründung sagte er, die Stadt tue sich mit dem Bau von Spielplätzen schwer, winke aber ein so großes Projekt locker durch.

Auf dem rund 500 Hektar großen Areal plant Move On, knapp 300 Hektar mit Solarmodulen zu belegen. Die geplante installierte Leistung wird mit 605 Megawatt angegeben. Zur vorgesehenen Gestaltung der Fläche gehören mehr als 20 Kilometer Hecken, sowie je rund 13 Kilometer Rad- und Reitwege. Außerdem werden umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Umwelt geplant.

Mehr zum Thema:

Von André Neumann