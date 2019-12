Mehr Busse für das südliche Neuseenland

Pegau/Groitzsch

Zum 3. Advent tritt der Hauptteil des neuen Verkehrskonzepts „Südliches Leipziger Neuseenland“ in Kraft. Passend zum Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn, soll sich damit der Busnahverkehr im Alltag, für Berufspendler und Schüler verbessern. Laut Landratsamt wirken sich die Veränderungen auf zehn Kommunen aus. Unter anderem können Groitzscher häufiger die Nachbarstadt Pegau und damit die Bahnstrecke Leipzig – Gera erreichen.

Ursprünglich war diese Konzeptstufe bereits für den Schuljahresstart im August vorgesehen. Allerdings waren aufgrund der Insolvenz eines Subunternehmens Kapazitäten weggebrochen, sodass die Umsetzung dieses Teils verschoben werden musste. Nur einige Linien, eine „Sparvariante“, waren vor vier Monaten angepasst worden. Den Auftakt fürs große Projekt hatte es schon zu Beginn der Ausflugssaison 2018 im April mit den sogenannten Schmetterlingslinien rund um die neuen Seen gegeben.

Stadtbus Groitzsch / Pegau nimmt Fahrt auf

Nun also heißt es neben anderen Bereichen: „ Groitzsch und Pegau rücken näher zusammen“. Gemeint ist, dass die Busstrecken 123 und 271 verstärkt werden. Werktags wird es in der Schusterstadt nach vier frühen Abfahrtszeiten bis abends einen Ein-Stunden-Takt für die Touren zum Pegauer Bahnhof geben sowie zurück. Sonnabends sowie neu sonntags und feiertags ist ein Bus aller zwei Stunden vorgesehen (Linie 271). Damit soll nun endlich wahr werden, was der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) schon vor knapp zwei Jahren als längst überfällig gefordert hatte: den neuen „ Stadtbus Groitzsch/ Pegau“.

„Groitzsch und Pegau rücken näher zusammen“, lautet die Devise des neues ÖPNV-Konzepts für das südliche Neuseenland. Quelle: Andreas Döring

Mehr Busse für die Elsterregion

In der Region sind zudem weitere zusätzliche Fahrten geplant. Das betrifft unter anderem die beiden Strecken Groitzsch– Pegau–Wiederau– Zwenkau (123) sowie Elstertrebnitz– Pegau– Groitzsch– Zwenkau (124) in der Woche. Die neue Linie 273 verbindet Lucka über Berndorfer und Großstolpener Dörfer mit Groitzsch. Innerhalb der drei Elster-Kommunen, der MDV-Tarifzone 155, kostet eine Einzelfahrkarte für eine Stunde 1,90 Euro.

Fahrplan-Faltblatt für Groitzscher Haushalte

Vor allem für den „ Stadtbus Groitzsch/ Pegau“, aber auch die Linie 124 gibt der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV), der den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwischen Teilen der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen organisiert, ein Fahrbahn-Faltblatt heraus. Eigentlich sollte es schon an alle Groitzscher Haushalte verteilt sein, sagte Bürgermeister Kunze. Allerdings wurde erst nach dem Druck ein wesentlicher Fehler festgestellt, sodass es eine korrigierte Auflage geben muss, die nachgereicht wird, heißt es aus dem Landratsamt.

Das Fahrplanheft des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) für die neuen Busverbindungen zwischen Groitzsch und Pegau. Quelle: MDV

Verkehrsknoten Pegau mit mehr Bedeutung

Pegau, speziell der Verknüpfungspunkt Bahnhof, wird also wesentlich mehr Busankünfte und -abfahrten haben als bisher. Dazu trägt auch die Linie 121 über Kitzen nach Markranstädt bei. Hier wird für Wochenenden und Feiertage ein Zwei-Stunden-Takt eingerichtet. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) freut sich über den größere Bedeutung des Verkehrsknotens, dessen Umfeld in Zusammenarbeit von Landkreis, Verkehrs-Zweckverband, Bahn und Stadt neu gestaltet werden soll.

Zehn Prozent Kilometer-Zuwachs fürs Neuseenland

Zum Konzept „Südliches Leipziger Neuseenland“ gehören aber auch der neue Dörferbus rund um Rötha (Linie 275) sowie die Strecke Borna– Rötha– Böhlen– Neukieritzsch– Groitzsch (272). Insgesamt sollen die Verkehrsunternehmen Thüringisch-Sächsische Personennahverkehrsgesellschaft (Thüsac) und Regionalbus Leipzig (RBL) zusätzlich mehr als 325.000 Fahrplankilometer im Jahr absolvieren; das ist eine Steigerung um zehn Prozent.

Von Olaf Krenz