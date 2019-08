Zwenkau/Markranstädt.

Die Regionalbus Leipzig GmbH hat zum Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 19. August, die Fahrpläne überarbeitet.

Vier neue „Takt-Busse“

Im Gebiet Zwenkau werde das Busverkehrsangebot auf einigen Linien angepasst und im Gebiet des Leipziger Neuseenlands verbessert, teilt das Unternehmen mit. Das neue Verkehrskonzept sehe mehr Fahrten rund um das Seengebiet zwischen Markranstädt und Borna vor. Insgesamt vier Buslinien der Regionalbus Leipzig GmbH erhielten eine qualitative Aufwertung zum Takt-Bus, erklärte Thomas Fröhner. Diese Linien verkehrten im Zwei-Stunden-Takt mit zusätzlichen Fahrten für den Schülerverkehr.

Mit der neuen Buslinie 146 entsteht eine speziell auf Schüler abgestimmte Verbindung. Sie fährt von Oelzschau über Espenhain, Rötha und Böhlen nach Zwenkau. Die neue Linie verkehrt in den Morgenstunden zwischen Böhlen und Espenhain sowie am Nachmittag zwischen Zwenkau und Espenhain beziehungsweise Oelzschau.

Haltestelle Baumeisterallee fällt weg

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Linienweges verkehren alle Fahrten der Plusbus-Linie 100 über die Haltestelle „ Zwenkau-Nord“ am Hafen. Die Haltestelle „ Zwenkau, Baumeisterallee“ entfällt. Vier Schülerfahrten aus der Linie 101 sowie eine aus der 141 werden herausgelöst und in die neu eingerichtete Linie 146 integriert.

Die Linie 120 wird montags bis freitags zum Takt-Bus, ebenso die Linie 121. Sie wird mit der Linie 164 vereinheitlicht und verkehrt durchgehend auf der Route zwischen Pegau, Kitzen, Räpitz und Markranstädt.

Die neuen Fahrpläne sind als Fahrplanaushang an den Haltestellen der betreffenden Linien sowie unter www.regionalbusleipzig.de im Internet zu finden. Ergänzungshefte sind ab Ende dieser Woche in den Bussen, den Betriebsteilen und den Geschäftsstellen der Nachauftragnehmer der Regionalbus Leipzig und in verschiedenen Stadtinformationsbüros zu bekommen.

Von Gislinde Redepenning