Mehr Kinder – Bevölkerung in Borna ist trotzdem leicht rückläufig

Borna

Mehr Kinder und mehr Senioren sowie unter dem Strich etwas weniger Einwohner als vor zwölf Monaten – das geht aus der Statistik der Stadt Borna für das abgelaufene Jahr hervor. Danach hatte Borna zum Jahresende 19.628 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es noch 19.740. Im letzten Jahrzehnt hat Borna damit 871 Einwohner verloren. Im Jahr 2010 gab es 20.499 Bornaer.

Kinderzahlen steigen in Borna weiter an

Erfreulich ist der Anstieg der Kinderzahlen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Seit fünf Jahren wächst die Anzahl der Kinder kontinuierlich. Lebten seinerzeit 1543 Kinder im Alter bis zu zehn Jahren in Borna, waren es zum Ende letzten Jahres 1838. Das bedeutet einen Zuwachs von gut 16 Prozent.

2908 Bornaer waren im letzten Jahr im Alter zwischen null und 17 Jahren. Vor einem Jahrzehnt waren es 2424. Für Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) ist der Anstieg ein Beleg für die Nachhaltigkeit des städtischen Investitionskurses der vergangenen Jahre. „Wir haben unser Geld in erster Linie in die soziale Infrastruktur unserer Stadt investiert.“ Borna habe mittlerweile neue und sanierte Schulen, Sportstätten und Kindereinrichtungen.

Mehr Senioren in Borna

Allerdings steigt in Borna nicht nur die Zahl der Kinder und Jugendlichen. Der generelle Trend in Deutschland macht auch die Stadt keinen Bogen. Heißt: Es gibt mehr Menschen, die 65 Jahre und älter sind. Ihre Zahl lag 2010 bei 5287. Im letzten Jahr wurden 5779 Senioren gezählt, nahezu doppelt so viele wie Kinder und Jugendliche.

Geringer Zuwachs nur in Kesselshain

Der Bevölkerungsrückgang in den letzten zehn Jahren wird auch in so gut wie allen Ortsteilen und in der Kernstadt Borna deutlich. So lebte 2019 in der Stadt 15.294 Menschen. 2010 waren es 15.765. Lediglich im kleinsten Bornaer Ortsteil Kesselshain, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Siedlung, gab es über das letzte Jahrzehnt betrachtet, einen minimalen Zuwachs von 58 (2010) auf 60 im letzten Jahr.

Nachfrage nach Baugrundstücken in Borna

Oberbürgermeisterin Luedtke zeigt sich aber optimistisch, dass die Zahl der Bornaer in diesem Jahr auf mehr als 20.000 steigt. Es gebe einen konstante Zuzug junger Familien sowie eine ungebrochene Nachfrage nach Baugrundstücken.

Potenzielle Bauherren stünden gewissermaßen in der Warteschleife, so Luedtke weiter mit Blick auf die neuen Eigenheimstandorte in der Siedlung Kesselshain. Hinzu kämen Baugebiete an der Leipziger Straße Richtung Zedtlitz sowie hinter der ehemaligen Sachsenburg in der Luckaer Straße.

Auch wenn der Gasthof Kesselshain mittlerweile geschlossen ist: In der benachbarten Siedlung Kesselshain entstehen zahlreiche neue Eigenheime. Quelle: Thomas Kube

Bereits das siebente Jahr in Folge verzeichnet die Meldestelle mehr Zuzüge als Wegzüge. Der Wanderungssaldo, womit die Differenz aus Zu- und Wegzügen gemeint ist, belief sich auf 128 Personen. Im Laufe des Jahres wurden 992 Neu-Bornaer registriert. 864 Personen zogen weg.

Neu-Bornaer aus dem Landkreis Leipzig

Die meisten Bornaer Neu-Bürger (44 Prozent) kamen aus dem Landkreis Leipzig. Knapp zehn Prozent strammen aus den westdeutschen Bundesländern und rund fünf Prozent aus Staaten der Europäischen Union.

Weitgehendkonstant blieb die Zahl der Geburten und Sterbefälle. Es wurden 151 Geburten sowie 333 Sterbefälle aktenkundig.

Von Nikos Natsidis