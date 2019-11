Mehr Platz für Fahrradfahrer in Borna

Borna

Ein Radweg von Haubitz bis zur „Grünen Harfe“ in Witznitz wäre schön. So bald wird die Strecke für Pedalritter zwischen dem Ortsteil und dem Wohngebiet am nördlichen Stadtrand von Borna aber nicht kommen. Grund dafür sind fehlende Fördermittel, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die Stadt hatte sich vor einem Jahr zur Förderung des Radverkehrs bekannt. Damals wurde Borna Mitglied im Verein „Rad.SN – Arbeitsgemeinschaft sächsischer Städte, Gemeinden und Landkreise zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs“ geworden.

Ehemalige Kohlebahntrasse als möglicher Radweg

Dabei wären die Voraussetzungen für die Errichtung eines Radweges von Haubitz nach Borna keineswegs ungünstig. Schließlich gibt es eine ehemalige Kohlebahntrasse, die entsprechend ausgebaut werden könnte. Allerdings fehlt es auch andernorts in der Stadt an ausgebauten Radwegen. Etwa zwischen Borna und Zedtlitz, wo es an einem Stück des bestehenden Radweges hapert.

Bornaer Bahnhofstraße zu eng

Andererseits gibt es auch objektive Grenzen für die politisch gewollte Förderung des Radverkehrs. Und zwar in Sachen Platz. So sind die Bürgersteige in der Bahnhofstraße schlichtweg zu schmal, um dort noch einen Streifen für Pedalritter zu schaffen. Die Oberbürgermeisterin: „Dort darf nicht einmal etwas herausgestellt werden.“

Fehlende Ladesäulen für Elektroräder

Zudem fehlt es in Borna an Ladesäulen für Elektrofahrräder. Auch dafür gibt es zunehmenden Bedarf. Bornaer Beherbergungsbetriebe berichten von einer steigenden Zahl von Radtouristen, die die Wyhrastadt als Ausgangspunkt für Radtouren nutzen. Und zwischen Borna und Grimma, so Luedtke weiter, gibt es nach wie vor keinen durchgängigen Radweg.

14 sächsische Kommunen im Verein

Zum Verein „Rad.SN“ gehören 14 Kommunen, die mit insgesamt 1,4 Millionen Bürgern rund 35 Prozent der sächsischen Bevölkerung repräsentieren. Bautzen, Leipzig und Dresden gehören dazu. Aus dem Landkreis Leipzig ist noch Wurzen mit dabei. Der Verein soll ein „Miteinander von Kommunen und Ministerien in Sachen Radverkehr ermöglichen“, so Luedtke, die eine Stellvertreterin des Vorsitzenden Alexander Ahrens, Oberbürgermeister von Bautzen ( SPD), ist. Mindestens genauso wichtig seien aber funktionierende Radverbindungen in die Nachbarorte. Die Mitgliedschaft bei „Rad.SN“ kostet die Stadt jährlich 1000 Euro. Initiiert worden war die Vereinsgründung vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) Sachsen.

Von Nikos Natsidis