Mehr Wald als Grimma und Geithain? Was in Borna geplant ist

Borna

Kaum zu glauben: Borna ist grüner, als gemeinhin angenommen wird. „Im Stadtgebiet haben wir 160 Hektar Waldfläche“, sagt Oliver Hering. Der 33-Jährige muss es wissen. Er ist Revierförster des Forstreviers Neuseenland und damit auch für die Stadt Borna zuständig. Sein Gebiet ist eins von insgesamt 14 Forstrevieren im Forstbezirk Leipzig.

Viel Wald zwischen Bockwitzer See und Adria

Und in der Tat, es gibt eine Reihe von Waldflächen zwischen dem Bockwitzer See und dem Speicherbecken Borna, genannt „Adria“. Konkret im Bereich am Wilhelmschacht und auf der Witznitzer Kippe, aber auch auf der Hochhalde an der Deutzener Straße. Nicht zu vergessen sind kleinere Waldflächen wie die hinter der Esso-Tankstelle in der Leipziger Straße sowie der Lerchenberg. Der Wald dort ist der einzige, der mehr als 100 Jahre alt ist. „Ein Mischwald aus Eichen, Linden, Eschen und Hainbuchen“, sagt der Förster. Ein Waldgebiet, das es schon vor dem Bergbau gab, auch wenn ein Teil davon bei der Erschließung des Tagebaus Bockwitz gerodet wurde.

Überall Kippenwälder

Alle anderen nennenswerten Waldflächen in Borna hingegen sind eine Folge des Bergbaus. „Das sind alles Kippenwälder“, so Hering. Der älteste von denen ist der Wald in Witznitz. Die Kippe wurde vor 100 Jahren bepflanzt, weshalb die Bäume mittlerweile in die Jahre kommen. Es war deshalb auch kein Zufall, dass die Robinien, die vor einigen Wochen für den Bau eines Klettergerüsts im Affenhaus des Berliner Zoos gefällt worden sind, von dort stammen.

Pappeln als Erstbepflanzung

Ohnehin sind Kippenbepflanzungen wie in Borna keine Projekte für die Ewigkeit. Die Pappeln, die sich gut für die Erstbepflanzung von ehemaligem Bergbaugelände eignen, wurden vor 50, 60 Jahren als Setzlinge in den Boden gebracht. Sie haben jetzt ebenso ihren Zenit überschritten wie die Birken. Die aber, macht der Revierförster klar, sind nicht von Menschenhand gepflanzt. Vielmehr handelt es sich um sogenannte Sukzessionspflanzen, um Bäume also, deren Samen vom Wind hergeweht wurde.

Prinzipieller Wandel steht an

In der Perspektive steht der Bornaer Wald wie der Wald in Sachsen und Mitteldeutschland überhaupt vor einem prinzipiellen Wandel. Gepflanzt werden sollen Klimax-Bäume, die der zunehmenden Trockenheit standhalten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Eichen, Linden und Hainbuchen, die den derzeitigen und künftigen klimatischen Bedingungen in der Region besser entsprechen als Pappeln und Birken. Es ist der unvermeidliche Waldumbau, der im gesamten Freistaat ansteht.

Totholz bleibt im Wald

Allerdings wird das nur bedingt vorangebracht, erklärt Oliver Hering. Birken bleiben in der Regel stehen, auch wenn sie abgestorben sind, „die sind dann Totholz im Wald“. Und neue Bäume zu setzen, ist auch eine Geldfrage. „Wenn wir einen Hektar Eichen pflanzen, kostet das 15 000 Euro.“ Viel Geld für junge Setzlinge, die dann womöglich auch noch umzäunt werden müssen.

Wald als Erholungsort erhalten

Im Prinzip geht es darum, den Wald als wichtigen Erholungsort zu erhalten. In einer grünen Stadt wie Borna, die mehr Waldflächen hat als Grimma und Geithain.

Von Nikos Natsidis