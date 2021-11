Mehr Wasser und Schaum: Böhlen bekommt ein neues Hilfslöschfahrzeug

Böhlen

320 PS stark, 18 Tonnen schwer, 100 Kilometer pro Stunde schnell und ausgestattet mit Schaum- und Wassertank: Der Fuhrpark der Böhlener Feuerwehr ist durch einen Neuzugang ergänzt worden. Ein Hilfslöschfahrzeug HLF 20 hat sein Domizil in der Wache in der Waldstraße aufgeschlagen. Für die Böhlener heißt das: Geraten sie in eine Notlage, sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bestens ausgerüstet. Die deutlich bessere Ausstattung des neuen HLF hat aber noch einen Vorteil: „Vor allem wenn ich die im Bau befindliche Autobahn A 72 im Blick habe“, machte Ortswehrleiter Matthias Kannecht am Freitagabend deutlich, als das Hightech-Fahrzeug öffentlich vorgestellt wurde.

Dabei war der rote Riese gar nicht mehr so richtig neu, als er präsentiert wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits mehr als 15 Einsätze im Stadtgebiet Böhlen, im Ortsteil Großdeuben und auch in Rötha hinter sich. „Schließlich ist das HLF schon seit Mitte September bei uns“, erklärte Kannecht.

Neue Anschaffung stand schon 2017 auf der Prioritätenliste

Allerdings war der Lieferung eine lange Tippel-Tappel-Tour vorausgegangen, wie der Böhlener Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) betonte. Bereits im Jahr 2017 habe die Stadtverwaltung die Anschaffung auf die Prioritätenliste gesetzt, doch erst kürzlich sei klar gewesen, dass der Freistaat das insgesamt rund 460 000 Euro teure Fahrzeug mit 194 000 Euro fördere. Den Rest müsse die Stadt aus Eigenmitteln aufbringen. „So dramatisch, wie das HLF eben vorgefahren ist, war auch der Werdegang.“

Am Freitag ist das neue HLF 20 vorgestellt worden, dabei hat das Fahrzeug seine ersten Einsätze längst absolviert. Quelle: Julia Tonne

Nun gehe es laut Kannecht in den kommenden Wochen vor allem darum, die Kameraden zu schulen. „Die ersten aus der Truppe haben ihre Aus- und Weiterbildung auf dem Fahrzeug schon absolviert“, schrittweise würden nun auch die anderen folgen. Gerald Lehne, erster Beigeordneter des Landkreises Leipzig, riet zudem dazu, auch schon die Kinder und Jugendlichen – je nach Alter und Ausbildungsstand – mit den Funktionen vertraut zu machen. „Und Sie haben ja eine starke Nachwuchs-Mannschaft“, betonte er. Lehne lobte aber nicht nur die jungen Feuerwehrleute, sondern auch die Stadträte. Sie hätten es ermöglicht, dass die Stadt ein solches Fahrzeug anschaffen konnte. Wobei Kannecht darüber hinaus betonte, dass die Kameraden gemeinsam mit der Stadtverwaltung die gesamte Organisation übernommen hätten, um die Kosten für ein Planungsbüro zu sparen.

Ein Tank für 200 Liter Schaum und einer für 2000 Liter Wasser

Geholfen hat bei der Bestellung des Fahrzeugs auch die Brandschutz Technik GmbH Leipzig (BTL). „Wir arbeiten eng mit Rosenbauer zusammen und beraten die Wehren unter anderem bezüglich der Ausstattung“, erklärte René Albrecht. Für ihn war die Betreuung des Vorhabens ein Heimspiel. Nicht nur, dass er selbst Böhlener Feuerwehrkamerad ist, er arbeitet zudem bei BTL.

Nach der offiziellen Feierstunde hatten die Besucher die Möglichkeit, sich den Neuzugang des Herstellers Rosenbauer in aller Ausführlichkeit vorführen zu lassen. Und der wartet unter anderem mit einem 2000-Liter-Wassertank und einem 200-Liter-Schaumtank auf, habe eine Feuerlöschkreiselpumpe an Bord, die 3000 Liter pro Minute schafft, einen Lichtmast mit acht LED-Scheinwerfern und eine sogenannte Nahumfeldbeleuchtung mit je sechs LED-Strahlern seitlich und je zweien vorn und hinten.

So glücklich allerdings die Böhlener Kameraden über den Neuzugang waren, so gab es dennoch einen kleinen Wermutstropfen. Der Vorgänger des HLF 20 wurde nach 21 Jahren in Rente geschickt und verkauft.

Von Julia Tonne