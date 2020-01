Mehr als Kasperle: Puppenbühne Böhlen feiert 70. Geburtstag

Böhlen

Mit Kasper, Seppl und Tante Nully fing alles an – vor 70 Jahren in Böhlen. Doch nicht etwa Kinder erlebten die Premiere der Puppenbühne mit, sondern die Kumpel des Kombinats „ Otto Grotewohl“. Gespielt wurde im Jahr 1950 zudem längst nicht im Kulturhaus, sondern noch in einer Baracke im Böhlener Werk.

Und das Erstlingsstück befasste sich nicht etwa mit Kaspers Abenteuern, sondern diente zuweilen dazu, die Stärken und Schwächen der Kumpel unter die Lupe zu nehmen und denen entsprechende Hinweise zu geben. So jedenfalls schreibt es der Mitbegründer Siegfried Püffke in seinen Erinnerungen.

1950 entstand das Amateurpuppentheater „Die Böhlener“ durch Püffke, Helmut Schiebold und einige Mitstreiter. Von da an gab es bei den Mitspielern ein stetiges Kommen und Gehen. So manches „Gehen“ war allerdings nicht auf berufliche Gründe zurückzuführen. „Es muss 1953 gewesen sein, da übernahm ich die Leitung der Puppenbühne, weil Helmut Schiebold eines Tages verschwunden war“, erinnert sich Püffke. „Aus was für Gründen auch immer, er hatte der DDR den Rücken gekehrt und war in die BRD geflüchtet.“

Puppenbühne wird fünfmal „ausgezeichnetes Volkskunstkollektiv“

Dennoch war das Puppenspieler-Kollektiv zu einer Größe angewachsen, die es erlaubte, Stücke mit unzähligen Puppen auf die Bühne zu bringen. Und weil demzufolge auch die Zahl der Puppen immer größer wurde, zog die Bühne kurz nach Fertigstellung des ersten Teils in den Kulturpalast, das heutige Kulturhaus.

Zur Galerie Die Puppenbühne Böhlen feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Aber wer glaubt, Puppentheater sei nur etwas für Kinder, irrt. Die drei Puppenspieler haben viel mehr drauf.

Etliche Auftritte standen mittlerweile auf dem Jahresplan – dann auch zunehmend in Kindergärten und Schulen. „Wir hatten Auftritte vor Brigaden im Werk, im Kulturpalast und auf Wohngebietsfesten. Wir zeigten Programme auf geselligen Feiern, auf Polterabenden und Hochzeiten“, hielt Püffke in seinen Erinnerungen fest. Selbst bei nationalen und internationalen Puppenspielfestivals seien die Böhlener präsent gewesen. Nicht verwunderlich also, dass es auch zahlreiche Auszeichnungen gab: unter anderem den Preis für künstlerisches Volksschaffen und fünfmal den Titel „Ausgezeichnetes Volkskunstkollektiv“.

Siegfried Püffke (links) und Franz Bauer waren mit die ersten der Böhlener Puppenbühne. Quelle: Julia Tonne

Puppenspieler hauchen Figuren Leben ein

Heute gibt es noch drei umtriebige Puppenspieler, die ihre selbst geschriebenen Stücke aufführen und die entsprechenden Puppen basteln: Claus Winkler sowie das Ehepaar Sonja und Heinz-Rüdiger Zwerschke. Die beiden letzteren sind bereits seit Jahrzehnten dabei, spielten gar noch mit Püffke zusammen. „Wer einmal Blut geleckt hat, kommt am Puppenspiel nicht mehr vorbei“, sagt Sonja Zwerschke.

In gewisser Weise sei das eine Sucht. Wobei sie anfangs ganz und gar nicht begeistert war. „Als ich gesehen habe, dass die Spieler hinter der Bühne die gleichen Verrenkungen machen wie die Puppen, hab` ich gedacht, die spinnen alle“, erzählt sie. Längst handhabt sie es genauso wie die Kollegen, die sie einst beobachtet hat. „Anders geht es nicht. Wenn der Hase hoppelt, hoppelt man automatisch mit.“ Nur so könne man den Figuren Leben einhauchen.

Große Nachfrage nach Puppentheater-Auftritten

Die Nachfrage nach Puppentheater-Auftritten ist nach wie vor groß. Ob in Kleingartenanlagen, in Kitas oder bei Familienfesten: „Die Vorstellungen platzen oft aus allen Nähten“, sagt Heinz-Rüdiger Zwerschke. Dennoch: Ziele haben die drei noch, wie Winkler erklärt. Das Trio will nächstes Jahr zum Hohensteiner Puppenfestival und zudem gerne erneut beim Tag der Sachsen mit von der Partie sein. Und wieder viel mehr Kabarettistisches auf die Bühne bringen. „Wir können nicht nur für Kinder spielen, wir können viel mehr“, macht Zwerschke deutlich. Dahingehend habe sich seit 1950 nicht so viel verändert.

Die ersten handgemachten Puppen stammen aus dem Jahr 1950. Sie dienen nur noch der Dekoration des Probenraums. Quelle: Julia Tonne

Blick hinter die Kulissen am 22. Februar möglich

Zunächst aber stehe der runde Geburtstag an. Am 22. Februar laden „die Böhlener“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, hinter die Kulissen der Bühne zu schauen und sich selbst als Puppenspieler zu versuchen. Von 13.30 bis 15.30 Uhr ist der Probenraum im Kulturhaus geöffnet. Am 1. Mai, anlässlich der traditionellen Maifeier vor dem Kulturhaus, wird zudem ein neues Stück uraufgeführt: „Die Pupinelle“. Wie es sich gehört, darf der Kasper darin nicht fehlen, Hauptrollen spielen zudem der Drache Peperoni und der Sultan Paprika.

Von Julia Tonne