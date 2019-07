Rötha/Böhlen

Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt zu Diebstahlsfällen, die sich am vergangenen Wochenende auf Baustellen bei Böhlen beziehungsweise Rötha ereignet hatten.

Originalschlüssel für Baumaschinen gestohlen

In Rötha wurden mehrere Baucontainer auf einer Baustelle an der Bundesstraße 95 aufgebrochen. Die Täter, vermutlich in den Abendstunden aktiv, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Containern. Sie brachen die Türen auf und entwendeten mehrere Originalschlüssel für Baumaschinen.

Werkzeuge im Wert von über 1000 Euro verschwunden

Im Anschluss wurde ein weiterer Baucontainer auf der Baustelle zur A 72 aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Daraus stahlen die unbekannten Täter Werkzeug im Wert einer vierstelligen Summe. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1000 Euro beziffert.

Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Der nächste Vorfall wurde an der Bundesstraße 2 im Böhlener Ortsteil Großdeuben registriert. Am Montagmorgen meldete von dort ein Firmen-Mitarbeiter den Einbruch in die auf einer Baustelle befindlichen Baucontainer. Auch hier drangen die Täter gewaltsam in die Container ein: Das Vorhängeschloss war aufgebrochen worden.

Kripo hat Ermittlungen eingeleitet

Aus den Räumen entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge, darunter zwei Nivelliergeräte mit Stativ und Messlatte, ein Kabelsuchgerät, zwei Akkuschrauber, Bohrhammer, Stichsäge und Bohrmaschinen. Die Geräte haben den Wert einer niedrigen fünfstelligen Summe.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Des Weiteren verursachten die Täter durch ihr Eindringen einen Sachschaden, der mit rund 5000 Euro angegeben wurde.

Von thl