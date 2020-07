Mehrere Diebstähle in Bornaer Einkaufsmarkt

Borna

Mehrere Diebstähle in einem Bornaer Supermarkt in der Lobstädter Straße beschäftigen derzeit die Polizei der Kreisstadt. Im jüngsten Fall wurde einer Seniorin beim Einkauf das Portomonee aus der Handtasche geklaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 79-Jährige am Dienstagvormittag war eine Frau (79) gemeinsam mit ihrem Ehemann (85) einkaufen. Ihre mit einem Reißverschluss geschlossene Handtasche habe sich im Einkaufswagen befunden. Während sich beide ihre Waren aussuchten, rempelte sie ein Unbekannter mit seinem Einkaufswagen an und verschwand danach zügig aus dem Einkaufsmarkt.

Rempler war ein junger, schlanker Mann

Als das Ehepaar dann an der Kasse stand, musste die Frau feststellen, dass ihre Handtasche offen war und ihr Portmonee mit einer niedrigen dreistelligen Summe, zwei Personalausweisen sowie anderen Dokumenten fehlte. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei und fragte später im Markt nach, ob eine Geldbörse gefunden wurde. Leider wurde jedoch nichts abgegeben. Die Rentnerin gab gegenüber den Polizisten an, dass der »Rempler« ein junger, schlanker, etwa 1,70 m großer Mann gewesen sei.

Polizei ermittelt in mehreren Fällen

Während der Ermittlungen im Einkaufsmarkt informierte das Personal, dass es bereits mehrere ähnliche Fälle gegeben habe. Auffällig sei, dass nach einem derartigen Diebstahl immer ein herrenloser Einkaufswagen mit wenigen Waren mitten im Laden stand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bitte an das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Telefon 03433/2440 zu wenden.

Von Birgit Schöppenthau