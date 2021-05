Mehrzweckhalle in Böhlen wird zwei Tage lang zum Impfzentrum

Böhlen

Die Nachfrage war groß, das Angebot bei 400 Dosen begrenzt. Am Mittwoch und Donnerstag hat ein mobiles Impfteam in der Mehrzweckhalle in Böhlen Station gemacht, um Böhlener und Röthaer, die zur Prioritätsgruppe eins und zwei gehören, gegen Covid-19 zu impfen. Der Andrang im Vorfeld war groß, in den Stadtverwaltungen Böhlen und Rötha glühten während der Anmeldephase bis vor einigen Tagen sprichwörtlich die Drähte.

An den zwei Tagen war nun die Mehrzweckhalle zu einem Impfzentrum umgebaut worden. „Hier funktioniert alles im Einbahnstraßensystem“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt, der selbst am Einlass saß, um die Anmeldungen abzugleichen. Zunächst würden sämtliche Formulare und Einwilligungserklärungen überprüft, anschließend müsse jeder Impfwillige warten, bis er aufgerufen werde. Den Piks selbst gebe es dann in extra aufgebauten Zelten, um etwas Privatsphäre zu wahren. „Diejenigen, die die Spritze bekommen haben, müssen dann noch einige Minuten warten“, um mögliche sofort auftretende Nebenwirkungen unverzüglich behandeln zu können.

Kurze Wege, gute Organisation

Für das Impfen selbst waren die zwei Hausärztinnen Claudia Staroste und Birgit Wittmann zuständig, unterstützt wurden sie unter anderem vom Rettungsassistenten Bernd Wendler. „Die Organisation hier ist super, das klappt alles reibungslos“, machte Staroste deutlich. Eine der vielen Impfwilligen, die am Donnerstag einen Termin ergattert hatten, war Birgit Apelt. „Seit Wochen versuche ich per Internet und per Telefon, einen Termin im Impfzentrum zu bekommen. Aber ich hatte bisher kein Glück“, sagt die Großdeubenerin, die ihre Mutter pflegt. Um so dankbarer sei sie für das Angebot der beiden Städte, Menschen am Wohnort impfen zu lassen. „Das erspart uns allen lange Wege. Außerdem ist das alles hier super organisiert.“ Von daher sei es ihr eine Herzensangelegenheit, sich bei Böhlen und Rötha zu bedanken.

Während an den zwei Ärztinnen Wittmann und Staroste niemand der Wartenden vorbeikam, arbeitete Christiane Mayer-Rötsch etwas im Verborgenen. Die Außendienstlerin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen ist seit Wochen bundesweit unterwegs, um bei solchen Impfaktionen zu unterstützen. Sie hatte in einem Extra-Zelt ihr Arbeitsdomizil aufgeschlagen, um dort die Spritzen aufzuziehen. Was sie kritisierte, war die Tatsache, dass in Sachsen und Bayern aus einem Fläschchen Biontech nur sechs Dosen (wohlgemerkt im Impfzentrum, bei den Hausärzten sieht es anders aus) gewonnen werden dürfen. „Dabei sind sieben kein Problem“, machte sie deutlich. Bedeute: In Zeiten des knappen Impfstoffs lande viel zu viel davon im Müll.

Zweiter Impftermin Anfang Juni

Die zwei Tage waren für die Helfer nun eine Gelegenheit, um sich „warm zu laufen“. Der zweite Impftermin dürfte dann, so Rathauschef Berndt, eine Herausforderung für alle werden. Denn am 3. Juni müssten dann die 400 Menschen, die am Mittwoch und Donnerstag ihren ersten Piks bekommen haben, an einem einzigen Tag ihre Zweitimpfung erhalten.

Von Julia Tonne