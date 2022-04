„Mein Herz ist Zuhause“: Geflüchtete Ukrainerinnen packen in Thallwitz Hilfsgüter für ihre Heimat

Thallwitz

Alina Vovk bricht mitten im Satz ab. Ihre Stimme ist zittrig und gepresst, als sie sagt: „Ich will nach Hause.“ Über ihr Gesicht rollen Tränen. Thallwitz und Kiew trennen knapp 1500 Kilometer. Derzeit gibt es kein Zurück in die Heimat. Putins Angriffskrieg tobt seit sieben Wochen. Im Aufenthaltsraum der Jugendherberge der Red Star Company sitzt eine kleine Gruppe ukrainischer Frauen an einem langen Tisch. Sie alle sind geflohen. Alina wollte nicht nach Deutschland. „Wir dachten, nach ein paar Tagen hat sich alles wieder beruhigt.“ Nun sitzt sie hier.

Enrico Neumann, der seit zehn Jahren einen Event-Park betreibt, der ehemalige DDR- und Militärtechnik ausstellt, hat die Frauen und deren Kinder aufgenommen. „Das passt nicht in die jetzige Situation, aber das können wir nicht ändern. Wir sind zwar ein Militärmuseum, aber unsere Türen stehen offen“, sagt Neumann.

Medikamente, Hygienartikel, Lebensmittel

Die Ukrainerinnen organisieren ihrerseits Hilfstransporte in die Ukraine. In ihrer Unterkunft in Thallwitz lagern Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel und Klamotten. Alina hat direkten Kontakt zu einer Hilfsorganisation in der Ukraine. Die 31-Jährige erhält eine Liste mit den benötigten Hilfsgütern. Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel, Decken und Handtücher stehen darauf. Derzeit werden vor allem auch Feuerzeuge und Akkus benötigt.

Der nächste Hilfstransport soll demnächst von Thallwitz in die Ukraine rollen. Quelle: privat

„Die Leute haben teilweise keinen Strom. Es gibt zudem kein Wasser. Deshalb sammeln wir feuchte Tücher, damit sich die Menschen irgendwie waschen können“, berichtet Alina. An Lebensmitteln geht das mit, was nicht lange zum Kochen benötigt: Haferflocken, Mehl, Konserven.

Die Frauen nehmen die Spenden auf dem Gelände an, sortieren diese und packen sie in Kisten, bereit für den nächsten Transport. Der fährt bis ins 800 Kilometer entfernte polnische Lemberg. Die Nationalgarde übernimmt die Ladung und verteilt die Hilfsgüter in der ukrainischen Region Poltawa. Die jungen Frauen erhalten regelmäßig Videos zu den Lieferungen.

Provokation statt Krieg

Vor zwei Wochen fuhr ein Sieben-Tonnen-LKW vom Hof. „Wie wir das in den Nachrichten verfolgen – die Ukraine braucht noch lange Hilfe“, meint Alina. Derzeit packen die Frauen für einen neuen Transport an. Der soll in ein, zwei Wochen rollen. Einheimische helfen: Christina Schiemichen (34) organsiert und unterstützt, wo es geht. „Wir wollen, dass das ankommt, was wirklich gebraucht wird“, sagt die Mitarbeiterin vom Technikcenter Grimma.

Enrico Neumann pflegt seit 15 Jahren Kontakte in die Ukraine. Alina Vovk war bei seiner Firma Global Consulting als Managerin in Kiew beschäftigt. Mittlerweile ist sie selbstständig, unterstützt zeitweise den Betrieb. In Kiew besichtigte sie kurz vor Ausbruch des Krieges einen Laden – gemeinsam mit einer Freundin wollte sie ein Kosmetikgeschäft eröffnen. Das rückt unabsehbar in die Ferne.

Viel Unterstützung gibt es von Einheimischen vor Ort. Quelle: privat

Als Schüsse in der ersten Kriegsnacht fielen, blieb sie noch ruhig. „Ich dachte, das sei nur Provokation durch die Russen. Erst als ich Flugzeuge fliegen hörte, habe ich das realisiert. “ Sie vermied die Nachrichten, machte das Telefon aus und ging schlafen. Am folgenden Tag fühlte sie sich im 18. Stock ihres Wohnhauses nicht mehr sicher. Kosmetik, Unterwäsche, ein Trainingsanzug und ein Buch fanden ins leichte Gepäck. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin, der Firmengründerin in spe, und deren Sohn verließ sie die Ukraine. 80 Stunden brauchten das Trio über die Grenze nach Polen.

Keine Pläne für die nächste Monate

Enrico Neumann erwartete die Frauen schon in Thallwitz. Zuvor nahm er Alinas Cousine Maryna Kozynets mit ihre zehnjährige Tochter in Empfang. Beide bestiegen einen Zug Richtung polnische Grenzen, fuhren in schützender Dunkelheit der Nacht „Das Licht war aus, damit wir sicher an die Grenze kommen.“

Marynas Mann und der Sohn sind noch in der Ukraine. Der Filius, junge 18, sollte Medizin studieren. „Wir hatten gute Pläne und Träume fürs Leben“, sagt die 40-Jährige. Sie habe regelmäßig Kontakt mit ihrem Sohn. Ihre Eltern machen sich dieser Tage auf die Reise nach Deutschland.

Suche nach Jobs

Neumann und Schiemichen kümmern sich derweil über ein regionales Netzwerk um die Frauen. Erste Jobs und Wohnungen sind besorgt. Olekeandra Koada wiegt ihr Kind. Ihre Tochter ist in eine Decke eingewickelt, schläft zufrieden und merkt nicht, wie ihrer Mutter die Tränen in die Augen schießen. „Wir haben keinen Plan für die nächsten Monate. Wir warten, bis wir nach Hause können. Wir suchen nach Arbeit, denn wir wollen nicht vom Sozialgeld leben“, sagt sie.

Olekeandras Ehemann hat Arbeit gefunden. Die Familie floh direkt nach einem Bombeneinschlag am 24. März, weshalb ihr Mann noch aus dem Land kam. Roksolana Zhukova hingegen möchte wieder zurückkehren. Die Journalistin saß einen Tag vor Kriegsbeginn vor ihren Bewerbungsunterlagen. Nach dreijähriger Babypause wollte die Nachrichten-Moderatorin wieder beim Fernsehen einsteigen. „Ich will zurück, denn mein Herz ist zu Hause“, sagt die 32-Jährige.

Ostern mit neuer Familie

Alina und die Frauen sind dankbar, wissen um ihre Sicherheit. „Es ist schwer, wenn wir lesen, dass Leute in den Kellern sind und kein Wasser haben. Menschen wollen raus aus den Städten - doch dann wird am Bahnhof in Kramatorsk auf alte Leute und Frauen mit Kindern geschossen“, berichten sie. „Die Russen wollen, dass die Leute sterben, niemand versteht warum. Nur weil wir ein freies Land sein wollen.“

Alina hat wieder das Taschentuch in der Hand und schnäuzt sich, sagt entschuldigend: „Wir lachen auch oft.“ Die Gelegenheit gab es Ostersonntag. Die Ukrainerinnen luden Unterstützer und Helfer zum Festmahl. Auf der Speisekarte standen traditionell ukrainische Gerichte: Pelmeni, Borschtsch, Krautrouladen, Kartoffelpuffer und Kuchen. „Dieses Jahr feiern wir mit neuer Familie“, sagt sie lachend. „Aber irgendwann können wir nach Hause gehen.“

Von Stephanie Riedel