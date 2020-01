Die wichtigsten Meldungen des Tages aus der Region Borna-Geithain

Borna/ Geithain

Neben den großen Geschichten passieren rund um Borna und Geithain auch viele kleinere Dinge. Auch sie sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Glasfaser-Ausbau: Befragung in Frohburg und Bad Lausick

Leistungsfähiges Breitband rangiert bei vielen Menschen und vor allem Unternehmen in der Region weit oben auf der Wunschliste. Während die Deutsche Glasfaser GmbH, die unter anderem in Geithain, Bad Lausick und Frohburg in den Netzausbau investieren möchte, in Geithain die sogenannte Nachfrage-Bündelung im Januar abschließen will, startet sie mit der verbindlichen Interessen-Abfrage jetzt in Bad Lausick und Frohburg.

Die läuft in beiden Kommunen bis zum 27. April. Mindestens 40 Prozent der potenziellen Interessenten sollten sich für ein Vertrag mit dem Unternehmen entscheiden; diese Hürde nennt die Deutsche Glasfaser GmbH als Voraussetzung dafür, dass sich der eigenwirtschaftliche Ausbau ohne Fördermittel lohnt und deshalb gestartet wird. „Wird diese Quote bis zum Stichtag erreicht, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege“, sagt Unternehmenssprecherin Kathrin Wessalowski.

Über Einzelheiten des Netzausbaus und der Vertragsbedingungen informiert das Unternehmen die Bad Lausicker am 27. Januar, 19 Uhr, im Saal des Kurhauses. Die gleich gelagerte Veranstaltung für Frohburg findet am 28. Januar, 19 Uhr, im Bürgerzentrum am Markt statt. Zudem wird das Unternehmen in beiden Städten Informationsbüros eröffnen. In Geithain wurde die Marke von 40 Prozent bis Mitte Dezember nicht geschafft. Deshalb wird Mitte Januar noch einmal intensiv geworben, um den Netzausbau in Geithain und Wickershain abzusichern.

Neue Ladesäule für Elektroautos in Penig

Strom tanken kann man in Bad Lausick an zwei Stellen. Neu ist die Doppelsäule auf dem „Riff“-Parkplatz. In Penig werden Elektromobilisten jetzt direkt im Zentrum fündig: Eine neue E-Ladesäule befindet sich auf dem Markt. Auf der rechten Seite ist der Ladepunkt betriebsbereit und kann benutzt werden.

Der Ladepunkt auf der linken Seite hat einen defekten Schutzschalter. Sobald der bereits bestellte Ersatz installiert sei, könnten gleichzeitig zwei Fahrzeugen tanken, sagt Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt.

Leipziger Symphonieorchester mit Neujahrskonzert in Geithain

Das Leipziger Symphonieorchester lädt am Samstag, 18. Januar 2020, zum traditionellen Neujahrskonzert in das Bürgerhaus Geithain ein. Das Konzert beginnt 15 Uhr. Musikfreunde können sich auf ein Programm mit Werken von Johann Strauss, Jacques Offenbach, Franz Lehár und Nico Dostal freuen. So erklingen unter dem Motto „Mit Musik ins neue Jahr“ neben Polkas und Märschen die Konzertwalzer „An der Elbe“ und „Sphärenklänge“. Darüber hinaus haben die Musiker Lieder aus den Operetten „Die lustige Witwe“, „Der Vogelhändler“, „Die Dubarry“ und „Maske in blau“ im Gepäck.

Für den richtigen Ton sorgt neben dem Orchester die Sopranistin Martina Haeger. Nach ihrem Gesangsstudium in Salzburg, Wien und Dresden wurde die Künstlerin an die Staatsoperette Dresden verpflichtet. Konzerttourneen führten Martina Haeger nach Griechenland, Schweden, Israel, Norwegen, Israel und Dänemark.

Als Gesangssolistin trat sie mit renommierten Orchestern auf. Darüber hinaus führen Martina Haeger Gasttätigkeiten an die Opernhäuser in Chemnitz, Leipzig, Rostock Erfurt, Magdeburg und Bremerhaven. Die musikalische Leitung des Konzertes übernimmt der langjährige Chefdirigent der Musikalischen Komödie Leipzig Stefan Diederich, der auch durch das Programm führen wird.

Eintrittskarten sind im Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain im Rathaus (Telefon 034341/466150), in der Stadtbibliothek (034341/43168) und an der Tageskasse erhältlich.

