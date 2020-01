Mensa der Oberschule Groitzsch wird künftig anders genutzt

Groitzsch

Die im November vorgestellten Pläne für die Sanierung der Mensa hinter der Groitzscher Oberschule sind schon wieder Makulatur. Zumindest wenn das Landratsamt zustimmt, das als Fördermittelbehörde fungiert und die Baugenehmigung erteilt. Ein Bauantrag ist schon gestellt worden.

Nun soll es die angestrebte Trennung der Essensbereiche für die Fünft- bis Zehntklässler einerseits und die Grundschüler andererseits nicht mehr geben. Stattdessen soll der Hauswirtschaftsunterricht vom großen Schulgebäude in den nördlichen Teil des Flachbaus umziehen.

Zwänge für die Änderung des Mensa-Projekts

Wie das ursprüngliche Vorhaben vor wenigen Wochen wurde die Änderung in einer Sitzung der Stadträte des Technischen Ausschusses vorgestellt. „Wir haben diese Überlegungen aus zwei Zwängen heraus angestellt“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Zum einen laufen uns die Kosten davon. Wir müssten zu viele Eigenmittel einsetzen. Andererseits geht es um die engen Kapazitäten an Unterrichtsräumen, nicht nur bei uns.“

Groitzschs Bürgermeister Maik Kunze (CDU) erklärt, warum sich die Pläne für die Mensa der Oberschule schon wieder geändert haben.

Bürgermeister: Jede Besenkammer wird benötigt

Das sei zuletzt in einer Beratung des Landrates mit den Bürgermeistern von Groitzsch, Pegau, Zwenkau und Böhlen angesprochen worden. „Letztlich ist die Folge, dass nahezu jede Besenkammer gebraucht wird“, so Kunze. Dazu passe, dass laut hiesigem Oberschulleiter Falk Seidenstücker der Hauswirtschaftsraum eins der schönsten Klassenzimmer „blockiert“. Zudem sei die Technik dort gut 20 Jahre alt und müsste mal erneuert werden.

Küchenarbeitsplätze und Unterrichtsraum

Die Lösung soll der Wechsel ins Mensa-Gebäude sein, so der Bürgermeister. In den bisher zwei Horträumen dort werden, wenn die Behörde zustimmt, ein Bereich mit vier kleinen Küchenzeilen und einer mit Schultischen und -stühlen eingerichtet. In Letzterem können sich dann auch die auf den Bus wartenden Kinder aufhalten. Dafür soll ein extra Eingang mit einem Stufenpodest sowie einer behindertengerechten Rampe gebaut werden, fügte Bauamtsleiter Dirk Schmidt hinzu.

Start für Sanierung und Umbau in den Sommerferien

Die Mensa-Küche und der Essensbereich werden saniert, aber nicht wesentlich geändert. Im verkleinerten Heizraum soll die mit dem Energieversorger vorabgestimmte neue technische Anlage installiert werden, die wesentliche Einsparung bringen soll, so Schmidt weiter. Zudem werden das Gebäude trockengelegt und die Schallproblematik gelöst. Der Start der Arbeiten ist für die Sommerferien geplant.

Oberschule Groitzsch erhält zwei „neue“ Zimmer

Mit der Projektänderung werden die Kosten von 456.000 auf 330.000 Euro gesenkt werden, sagte Bürgermeister Kunze. „Das bringt uns etwas Luft für den Fahrstuhl, den wir für die Barrierefreiheit in die Oberschule einbauen wollen.“ Insgesamt sei das zwar „nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“. Es helfe aber, die Kapazitäten besser, effektiver zu nutzen. Zumal die Schule aus dem Hauswirtschafts- und einem Nebenraum zwei „neue“ Zimmer erhalte.

Olaf Krenz