Mensa der Oberschule Groitzsch wird saniert

Groitzsch

Die Sanierung des Mensa-Gebäudes hinter der Groitzscher Oberschule soll nun doch schon im Sommer starten. Vorgesehen sind in der „Schüler-Kantine“ dann nicht nur Arbeiten zur Energieeinsparung, sondern auch die Trennung der Bereiche für die Fünft- bis Zehntklässler einerseits und die Grundschüler andererseits. Der Bauantrag ist gestellt. Allerdings erwartet die Stadtverwaltung schon vor der Ausschreibung, dass die ursprünglich geplanten Finanzmittel einschließlich der Fördergelder nicht für die Projektumsetzung ausreichen.

Modernisierung der Mensa in Groitzsch erforderlich

„In der Mensa ist wohl letztmalig Anfang der 90er-Jahre modernisiert worden“, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) über den Flachbau, der ans Hortgebäude anschließt. „Das ist also schon gut 25 Jahre her.“ Deshalb sind nun wesentliche Erneuerungen erforderlich. Wobei auch das Gedränge der Schüler zu den Essenszeiten abgebaut werden soll.

Ein wesentlicher Punkt ist die Heizungsanlage, die wohl gar schon drei Jahrzehnte alt ist und „einen riesigen Warmwasserspeicher“ hat, so Kunze. Bisher wird sie gemeinsam mit der Oberschule betrieben. Diese Verbindung soll getrennt werden. „Künftig teilen sich die Mensa und der Hort ein System. Das hat uns der Energieversorger empfohlen und soll den Verbrauch verringern“, kündigt der Bürgermeister an.

„In der Mensa ist wohl letztmalig Anfang der 90er-Jahre modernisiert worden“, sagt Bürgermeister Maik Kunze (CDU) über den Flachbau in Groitzsch. Quelle: privat

Dafür verschwindet der Heizungsraum, der den Gebäuderiegel nahezu mittig trennt. Es soll ein Anbau im hinteren Bereich neu geschaffen werden. Dort wird zudem eine behindertengerechte Toilette eingerichtet.

Trennung der Speiseräume für Ober- und Grundschüler

Die frei werdende Fläche wird den aktuell zwei vom Hort genutzten Räumen im nördlichen Teil des Flachbaus (Richtung Turnhalle) zugeschlagen. Zusammen bildet das dann den Speisesaal für die Oberschüler. Die andere Seite des Gebäudes, der derzeit einzige Essensbereich, soll dann den Grundschülern vorbehalten sein. Wobei das schon als Hortzeit läuft, weil die Kinder am Mittagstisch unter Aufsicht der Erzieherinnen sitzen.

Im Sanierungsprojekt sind unter anderem ein neuer Fußbodenbelag, Malerarbeiten und eine der Nutzung angepasste Akustikdecke vorgesehen, sagt der Bürgermeister. Auch in der Küche wird es Arbeiten geben. Der Start soll in den Sommerferien erfolgen. „Die Kinder in den Ferienspielen können in dieser Zeit in der Gymnasiumsmensa essen.“

Hohe Kosten – geplante Arbeiten gestrichen

Als das Vorhaben den Stadträten des Technischen Ausschusses sowie Oberschulleiter Falk Seidenstücker und Hortleiterin Siegrun Jentsch vorgestellt wurde, war es noch etwas größer. „Wir mussten es aus Kostengründen etwas eindampfen“, erklärt Maik Kunze. Gestrichen wurden die Fußbodenheizung und die Sanierung des Sanitärbereichs im alten Teil. Dennoch werden die Ausgaben für das Projekt derzeit laut Haushaltentwurf auf 456.000 Euro geschätzt.

Eigentlich hatte die Stadtverwaltung nur 410.000 Euro angegeben, als für die Mensa zusammen mit einem Lift für die Oberschule eine Gesamtinvestition von 590.000 Euro bei dem speziellen Schulhausbau-Förderprogramm des Freistaates angemeldet wurden. Der Zuschuss von 436.000 Euro für beide Vorhaben ist laut Bürgermeister nicht nur bewilligt, sondern schon auf dem Stadtkonto eingegangen. Der Fahrstuhl soll 2021 installiert werden.

Von Olaf Krenz