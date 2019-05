Pegau

1994 war ein geschichtsträchtiges Jahr für Pegau: Altkanzler Helmut Schmidt und Bundespräsident Richard von Weizsäcker besuchten die Stadt an der Elster, die Löwenapotheke zog aus dem barocken Gebäude am Martin-Luther-Platz in das ehemals Winter’sche Haus am Stadtgraben und die Stahlbaufirma Westphal ließ sich an der S 68 nieder.

Nachwendeschwung im Gewerbegebiet Carsdorf

Überhaupt hielt im Gewerbegebiet Carsdorf der Nachwendeschwung an. Vor einem Vierteljahrhundert feierte auch die Firma Mepa – Pauli und Menden GmbH aus Rheinbreitbach bei Bonn – ihr Richtfest für das Pegauer Zweitwerk. Auf 3300 Quadratmetern entstanden ein Verwaltungs- und Bürotrakt sowie die Produktionshalle unter anderem für Spülkästen für den Sanitärbereich.

Gegründet wurde der Handwerksbetrieb für den Heizungs- und Sanitärbereich 1964 von Willi Pauli und Leo Menden in einer kleinen Werkstatt am Rhein. Hoher Qualitätsanspruch und konsequente Kundenorientierung führten schnell auf die Erfolgsspur. Und so beauftragte die Firmenleitung bald einen Leipziger Außendienstmitarbeiter, sich nach einem geeigneten Standort für das Zweitwerk umzuschauen.

Schlüsselübergabe im Oktober 1994

Seine Wahl fiel auf Pegau. 7,5 Millionen D-Mark wurden hier investiert und am 7. Oktober 1994 übergaben die Architekten den Schlüssel an die Geschäftsleitung. Die Produktion von Sanitärtechnik für Bäder, Duschen und Toiletten lief gut und der Umsatz mit insgesamt 180 Beschäftigen belief sich bis dato auf etwa 60 Millionen Mark. 2008 kam es mit der bundesweiten Finanzkrise jedoch zu einem Knick in der Erfolgskurve und ein Drittel des Personals musste abgebaut werden.

Jubiläumsfeier mit Landrat und Bürgermeister

Beim 25. Jubiläum des Pegauer Mepa-Werkes vor wenigen Tagen waren diese Sorgen längst vergessen. Die Geschäftsführung hatte neben der Belegschaft auch Landrat Henry Graichen ( CDU) sowie Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) auf die Carsdorfer Höhe zum Feiern eingeladen. Den Besuchern wurden Betriebsbesichtigungen angeboten sowie ein Abriss aus der Firmenchronik.

15 Mitarbeiter in drei Schichten

Zurzeit sind in der Produktion 15 Mitarbeiter in drei Schichten beschäftigt. Über den dreistufigen Vertriebsweg Großhandel-Installationsbetriebe-Endverbraucher gelangen die montierten Produkte über Rheinbreitbach in die Bäder. Mitarbeiter und ein Auszubildender als Verfahrensmechaniker für Kunststoff Kautschuktechnik werden zur Zeit noch gesucht, heißt es aus der Geschäftsführung.

Von Hans-Hermann Koch