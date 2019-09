Methewitz bekommt eine Sitzgruppe und einen Grillplatz

Methewitz/Groitzsch

Schon lange ist die Erneuerung des Dorfmittelpunktes von Methewitz, einem kleinen Dorf südlich von Groitzsch, geplant – jetzt geht es endlich los. Der Groitzscher Stadtrat vergab am vergangenen Donnerstag den Auftrag für rund 86.000 Euro an die Firma Keidel aus Böhlen.

Der Dorfteich soll leer gepumpt und entschlammt werden. Das kleine Gewässer wird mit Oberflächen- und Schichtenwasser gespeist. Sofern auf der Sohle des Teiches eine Dichtungsschicht vorhanden ist, bleibt diese erhalten, informierte die Stadtverwaltung. Die Böschung soll mit Wasserbausteinen und grobkörnigem Material befestigt werden.

Sträucher und Bäume bleiben in Methewitz erhalten

Bäume und Sträucher am Teich sollen bis auf wenige Ausnahmen erhalten bleiben, heißt es weiter. Zu- und Abläufe des Gewässers werden mit Wasserbaupflaster in Beton umrandet und instandgesetzt und so gegen Ausspülung gesichert.

Im Bereich der Sackgasse wird ein kleiner Freizeitbereich gestaltet – mit einer überdachten Sitzgruppe und einem Grillplatz. Findlinge als Sitzgelegenheit und ein Zugang zur Flachwasserzone sollen eine Verbindung zum Teich herstellen.

Der Dorfteich von Methewitz. Quelle: Kathrin Haase

Die Maßnahme wird über das Leader-Förderprogramm zu 80 Prozent gefördert. Mit der Firma Keidel hat die Stadt Groitzsch bereits gut zusammengearbeitet, hieß es. „Über das Vorhaben in Methewitz haben wir schon lange gesprochen, jetzt soll es nun endlich umgesetzt werden“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU).

Methewitz ist ein kleines Sackgassendorf. Rechts und links der Hauptstraße reihen sich hübsche Dreiseitenhöfe aneinander und künden von der jahrhundertelangen Geschichte als reines Bauerndorf. 1484 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Von 1548 bis 1764 gehörte Methewitz zum Rittergut Löbnitz, 1973 wurde es nach Auligk eingemeindet und stieß 1996 zu Groitzsch.

Von Claudia Carell