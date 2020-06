Meuselwitz

Abgesagter Saisonstart und eine wochenlange Hängepartie: Es war bislang alles andere als ein angenehmes Jahr für die Mitglieder des Vereins Kohlebahnen in Meuselwitz. Inzwischen jedoch kündigt sich das Ende der Durststrecke an. Wenn nichts dazwischen kommt soll die Ausflugsbahn zum Monatsende wieder über die historische Trasse von der Schnauderstadt nach Regis-Breitingen rollen.

Verein hat Hygienekonzept ausgearbeitet

Um den Neustart für die Fahrgäste möglichst sicher zu gestalteten habe man ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet, teilt Vereinschef Karsten Waldenburger gegenüber der OVZ mit. „Wir werden etwa deutlich mehr offene Wagen einsetzen als sonst üblich“, kündigt er an. Insgesamt sechs Stück stehen für Touren zur Verfügung, zwischen 20 und 25 Passagiere könnten – den empfohlenen Mindestabstand vorausgesetzt – pro Wagen Platz finden. Mit dem Fahrtwind im Gesicht dürfte ein mögliches Infektionsrisiko dann deutlich sinken, hofft der Verein. „In den geschlossenen Waggons setzen wir zudem weiter auf das Tragen von Schutzmasken. Auch für ausreichend Desinfektionsmittel ist gesorgt“, zählt Waldenburger die weiteren Maßnahmen auf. Eine gastronomische Versorgung der Passagiere ist vorerst nicht vorgesehen.

Sicher im Waggon: Für den Neustart haben sich die Kohlebahner auch ein umfassendes Hygienekonzept überlegt. Quelle: Mario Jahn

Mehrere schwere Schläge

Mit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs steht dem Verein auch seine Hauptfinanzierungsquelle endlich wieder zur Verfügung. Gut und gerne 15 000 Euro, schätzt Waldenburger, habe der wochenlange Stillstand die Kohlebahner in diesem Jahr bereits gekostet. „Eigentlich war ja geplant, ab Karfreitag jeden Sonn- und Feiertag zu fahren. Obendrauf wären noch einmal zwischen 20 und 25 Sonderfahrten gekommen. Das ist alles weggebrochen.“ Ein weiterer schwerer Schlag für den Verein, der bereits im vergangenen Jahr wegen Bergbaufolgeschäden eine mehrmonatige Streckensperrung verkraften musste und auch die traditionellen Haselbacher Westerntage im August inzwischen verschieben musste (OVZ berichtete jeweils).

Im Kammerforst laufen derzeit noch einige Arbeiten an der Trasse, werden Schienen und Schwellen aus Holz gegen solche aus Beton getauscht. Quelle: Mario Jahn

Arbeiten wurden teils vorgezogen

Trotzdem: Unterkriegen ließ sich der Verein von all den Widrigkeiten nicht. Stattdessen wurde die Zwangspause genutzt, um verschiedene Projekte voranzutreiben, erklärt Waldenburger. „Wir haben etwa eigentlich für den Winter geplante Arbeiten vorgezogen und im Kammerforst rund 400 Meter Schwellen und Schienen erneuert.“ Liegen bleiben mussten dagegen vorerst anstehende Instandsetzungsarbeiten am Dach des Lokschuppens. Immerhin ein kleiner Lichtblick zeigt sich jedoch auch hier: „Betroffen davon ist lediglich der Teil, in dem Technik untergebracht ist. Der Bereich, in dem irgendwann wieder Veranstaltungen stattfinden können, ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar“, betont Waldenburger.

Die Kohlebahn startet am Sonntag, den 21. Juni, zur ersten Fahrt der Saison. Abfahrt ist um 11 Uhr in Meuselwitz. Bei entsprechender Nachfrage ist auch eine zweite Fahrt ab 13.55 Uhr möglich. Um die grobe Fahrgastzahl abschätzen zu können, bittet der Verein um Vorbestellungen. Tickets zu 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren können unter Tel. 03448 752550 oder 752143 sowie kohlebahn.meuselwitz@freenet.de bestellt werden.

Von Bastian Fischer