Mibrag-Mitarbeiter erhalten mehr Lohn - sattes Plus für Lehrlinge

Landkreis Leipzig

Die Bergbaugewerkschaft IGBCE hat sich mit der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) auf einen Tarifabschluss geeinigt. Er bringt den rund 1600 Beschäftigten ein sattes Plus. Die Entgelte steigen in zwei Stufen um insgesamt 6,2 Prozent, teilte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mit.

IGBCE freut sich über Abschluss

„Aus Sicht der Tarifkommission ist das ein super Abschluss“, so Norman Friske, IGBCE-Bezirksleiter. Angesichts der zuletzt kräftig gestiegenen Inflationsrate betonte er: „Unser Ziel war es, die Kaufkraft der Beschäftigten nachhaltig zu steigern. Das ist uns gelungen.“

Die Entgelte steigen rückwirkend ab 1. Januar um 4,2 Prozent bei einer Mindesterhöhung von 150 Euro und ab 1. Dezember um weitere zwei Prozent. Die gesamte Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 17 Monate.

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) hat kürzlich 21 Auszubildenden den Facharbeiterbrief und einen unbefristeten Arbeitsvertrag überreicht. Auch sie profitieren vom Tarifabschluss. Quelle: Mibrag

Lehrlinge profitieren überproportional

Auszubildende profitieren überproportional, erklärt die Gewerkschaft. „Für Lehrlinge gibt es je Ausbildungsjahr pauschal 100 Euro mehr.“ Ein weiterer Erfolg, den die Gewerkschaft für sich verbucht: „Der bezahlte Freistellungstag für IGBCE-Mitglieder wird dauerhaft festgeschrieben.“

Die Mibrag hat Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Bergbauunternehmen betreibt unter anderem die Tagebau Vereinigtes Schleenhain (Landkreis Leipzig) und Profen (Burgenlandkreis) und zählt damit zu den größten Arbeitgebern in der Region.

Forderungen auch für die Chemieindustrie

Auch für die Beschäftigten der Chemieindustrie, die im Landkreis Leipzig stark vertreten ist, liegen die Forderungen der Gewerkschaft für die bevorstehende Tarifrunde auf dem Tisch. Oliver Heinrich, Verhandlungsführer und Landesbezirksleiter der IGBCE Nordost, erklärte dazu: „Es steht fest, dass die wirtschaftliche Lage der Branche stabil ist. Die Auftragseingänge der chemischen Industrie liegen wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Um dieses weiter zu festigen, sind besonders höhere Schichtzuschläge und Ausbildungsvergütungen wichtig, um Fachkräfte zu halten und den Fachkräftebedarf der nächsten Generation sicherzustellen.“ Vor allem für den Berufsnachwuchs will die IGBCE in der ab 14. März beginnenden Tarifrunde etwas herausholen: „Es gibt keinen Grund, dass sich heutzutage nicht auch junge Menschen eine eigene Wohnung leisten können - und nicht etwa wegen einer niedrigen Ausbildungsvergütung - noch bis 30 zu Hause wohnen bleiben müssen.“ Zudem gelte es, junge Menschen in ihrer Heimat zu halten, so Heinrich.

Von Simone Prenzel