Mibrag: Unbefristete Arbeitsverträge für 21 Jungfacharbeiter

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss starten 13 Industriemechaniker und acht Elektroniker ihre berufliche Laufbahn bei der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag). Mit dem Facharbeiterbrief in der Tasche haben sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten, teilt das Unternehmen mit. Eingegliedert in verschiedene Fachbereiche der Tagebaue Profen und Vereinigtes Schleenhain, sammeln sie von nun an eigene Erfahrungen im Umgang mit hoch moderner Technik und lernen, Herausforderungen im Berufsalltag zu meistern.

Geschäftsführer lobt Azubis und Ausbilder

„Unsere jungen Kollegen sind mit ihrer umfassenden Ausbildung sehr gut für den Berufsweg gerüstet“, bestätigt Alexander Lengstorff Wendelken, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor. „Die Motivation der Auszubildenden und das Engagement unserer Ausbilderinnen und Ausbilder waren trotz Corona-Bedingungen unvermindert hoch. Das hat uns alle sehr beeindruckt.“

Neue Bewerbungsphase für Mibrag-Lehre läuft

Parallel zur Übernahme der ausgelernten Fachkräfte läuft der aktuelle Bewerbungsprozess für die Azubi-Einstellungen 2022. Interessenten können sich für eine Ausbildung in den Berufen Elektroniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Geomatiker (jeweils m/w/d) bei der Mibrag melden.

Mehr als 1100 junge Menschen absolvierten bisher ihre Berufsausbildung beim Unternehmen. Dieses investiert jährlich über vier Millionen Euro in die Ausbildung.

Lesen Sie auch

Von LVZ