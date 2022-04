Mibrag als Top-Ausbilder ausgezeichnet

Landkreis Leipzig

Das Bergbauunternehmen Mibrag hat seinen Ruf als exzellentes Ausbildungsunternehmen erneut bestätigt. Zum fünften Mal wurde der Kohleförderer von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau als „Top-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. Mibrag unterhält Betriebsstätten in Sachsen und Sachsen-Anhalt – darunter die Tagebaue Vereinigtes Schleenhain (Landkreis Leipzig) und Profen (Burgenlandkreis).

Arbeitsdirektor würdigt Einsatz der Ausbilder

Alexander Lengstorff Wendelken, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Mibrag, erklärte: „Hinter dieser Auszeichnung steht das Können und das Engagement der zehn Ausbilderinnen und Ausbilder, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass die jungen Menschen ihre Ausbildung erfolgreich meistern können.“ Diese Leistungen hätten maßgeblich mit dazu geführt, dass auch regionale Partnerunternehmen für ihren eigenen Berufsnachwuchs die praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung in den Bereichen Metalltechnik und Elektrotechnik nutzen. Auch Anja Michael, Leiterin Ausbildung der Mibrag, lobte den hohen Einsatz der Ausbilder. Man setze auf einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Lehrkräften, hieß es zum Erfolgsrezept.

Mibrag bildet ab 2023 zwei neue Berufe aus

Seit 1995 bildet das Bergbauunternehmen seinen Facharbeiternachwuchs aus. Bislang haben 1.153 junge Frauen und Männer ihre mehrjährige Ausbildung in einem der derzeit sieben Berufe im Ausbildungszentrum Profen absolviert. Um für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein, werden neue Ausbildungsbereiche erschlossen: „Ab dem Jahr 2023 kommen mit dem Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung beziehungsweise für Systemintegration zwei weitere Berufe hinzu“, teilte Mibrag-Pressesprecher Sebastian Exner mit. Seit 2014 kooperiert Mibrag unter anderem mit dem Zeitzer Werk der Südzucker AG und dem Landmaschinenhersteller Agco Hohenmölsen bei der Ausbildung des Nachwuchses.

IHK will Firmen mit Ausbildungspreis unterstützen

Mit dem Gütesiegel wolle man Firmen unterstützen, im Wettlauf um junge Nachwuchskräfte mit der anerkannten Qualität ihrer Berufsausbildung zu punkten, hieß es seitens der IHK weiter. Zu den Preisträgern gehörten außerdem die Martin-Luther-Universität in Halle, die Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn in Dessau sowie die Stickstoffwerke Piesteritz in Wittenberg.

Von Simone Prenzel