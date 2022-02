Mibrag stellt Genehmigungsantrag für Windpark Breunsdorf

Neukieritzsch/Zeitz

Das Bergbauunternehmen Mibrag hat am 28. Februar beim Landkreis Leipzig einen Genehmigungsantrag für den Windpark Breunsdorf eingereicht. Bei Neukieritzsch im Südraum von Leipzig sollen 15 Windenergieanlagen auf der Rekultivierungsfläche des Tagebaus „Vereinigtes Schleenhain“ errichtet werden. Das Projekt, in das die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) 100 Millionen Euro investieren will, ist bei Anwohnern umstritten.

Im Vorfeld wurde das Vorhaben mit der Gemeinde Neukieritzsch und der Stadt Groitzsch in einer Reihe von Dialogveranstaltungen vorgestellt und diskutiert, informiert Sebastian Exner, Leiter Kommunikation und Politik beim Unternehmen. Im Zuge dieser Gespräche seien die Zahl der Windkraftanlagen von ursprünglich 17 auf 15 reduziert und dadurch der Abstand zur Wohnbebauung erhöht worden. 

Hochmoderne Technik stößt auf Kritik

Grundlage für das Projekt ist das im Regionalplan Leipzig-Westsachsen ausgewiesene Windvorrang- und Eignungsgebiet Breunsdorf, so Exner weiter. Geplant sei die Errichtung von hochmodernen Windkraftanlagen der Sechs-Megawatt-Klasse. Damit wolle das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu den sächsischen Ausbauzielen bei der Windenergie leisten.

Allerdings hat nicht nur die Höhe der Technik, die bei aufgestellter Flügelspitze knapp 250 Meter erreicht, Proteste von Neukieritzscher Einwohnern ausgelöst. Sie befürchten störende und schädliche Auswirkungen. Die kürzeste Entfernung zu Wohnhäusern liegt nach der Verringerung der Anzahl der Anlagen bei rund 1250 Meter; zulässig sind sogar nur 1000 Meter.

Mibrag soll moderner Energiedienstleister werden

„Der Windpark Breunsdorf ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Mibrag zu einem modernen Energiedienstleister auf Basis Erneuerbarer Energien und leistet zugleich einen Beitrag zur Energiewende in Sachsen“, unterstreicht der Kaufmännische Geschäftsführer Kai Steinbach. Zunächst diene der erzeugte Strom der öffentlichen Versorgung. In einem weiteren Schritt plane die Mibrag, den Strom zur Produktion von grünem Wasserstoff einzusetzen.

Die Veredlung des Stroms aus Erneuerbaren zu Wasserstoff, Methanol und grünen Kraftstoffen sei Bestandteil des Projekts „Erneuerung Mibrag im Revier“ (Emir). „Für diese Produktgruppen sehen wir in den nächsten Jahren eine rasant steigende Nachfrage.“

Baustart für drittes Quartal 2023 geplant

Nach der erwarteten Genehmigung sollen erste Baumaßnahmen für den Windpark bereits im dritten Quartal 2023 beginnen. Ab 2024 sollen die Anlagen mit einer Kapazität von 90 Megawatt Strom liefern. Die jährliche Einspeisemenge liegt bei etwa 205 Gigawattstunden, so Sprecher Exner. Damit lassen sich rechnerisch rund 90 000 Haushalte mit Strom versorgen. Alternativ können daraus per Elektrolyse bis zu 4100 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden.

Von okz