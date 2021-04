Michael Hartmann bleibt Wehrleiter in Neukieritzsch

Neukieritzsch

In der Gemeinde Neukieritzsch werden in diesem Jahr in drei von fünf Ortsfeuerwehren die Wehrleitungen neu gewählt. Den Auftakt machte die Ortsfeuerwehr von Neukieritzsch. Hier ist Michael Hartmann für die nächsten fünf Jahre in der Führungsposition bestätigt worden.

Die Wahl fand wegen der Corona-Pandemie und der herrschenden Kontaktbeschränkungen als Briefwahl statt. Von 36 wahlberechtigten Feuerwehrmitgliedern gaben 33 ihre Stimme ab. Für Hartmann stimmten 27. Ein zweiter Bewerber erhielt nur fünf Stimmen, eine Stimme war ungültig.

Auch bei der Wahl zum stellvertretenden Leiter der Ortswehr gab es ein recht klares Ergebnis. Nachdem sich Hartmanns bisheriger Stellvertreter Axel Günther nicht wieder um die Position beworben hatte, erhielt René Mehnert 23 Stimmen.

Wehrleiter begann bei der Jugendfeuerwehr

Die Auszählung der Briefwahlstimmen nahmen Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU), Hauptamtsleiterin Petra Jung, Gemeinde-Brandschutzbeauftragter Karsten Jockisch und Gemeindewehrleiter Maik Stelzner vor. Als Wahlhelfer war Rolf Quelms von der Neukieritzscher Feuerwehr dabei. Der Ortswehrleiter und sein neuer Stellvertreter müssen jetzt noch vom Gemeinderat berufen werden. Der tagt das nächste Mal am 27. April.

Michael Hartmann wurde als Leiter der Ortsfeuerwehr Neukieritzsch wiedergewählt. Quelle: privat

Michel Hartmann ist 37 Jahre alt und leitet die Ortswehr Neukieritzsch seit fünf Jahren. Er hatte seine Karriere bei den Brandschützern 1994 begonnen. Damals war er Gründungsmitglied der Neukieritzscher Jugendfeuerwehr. Er war einige Jahre stellvertretender Jugendwart, dann Jugendwart und stellvertretender Wehrleiter.

Die Feuerwehr Neukieritzsch, die auch in diesem Jahr schon zu mehreren Einsätzen gerufen wurde, ist personell nicht die stärkste unter den Ortswehren, aber technisch ganz gut ausgestattet. Eins der zwei Löschfahrzeuge war in diesem Jahr zu einer Reparatur. Karsten Jockisch kündigt zudem an, dass voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Kommandowagen für die Einsatzleitung beschafft werden soll. In einigen Jahren soll auch das ältere der beiden Löschfahrzeuge ersetzt werden.

Ausbildungsdienste in kleinen Gruppen

Um die Wehr auch personell mit aktiven Einsatzkräften zu stärken, habe die Gemeinde sich entschieden, den Bauhof noch stärker einzubinden. Neu eingestellte Mitarbeiter, so Jockisch, würden während der Arbeitszeit eine Feuerwehrausbildung erhalten. „Da sind wir auf einem guten Weg“, meint der Brandschutzbeauftragte. Die Ausbildung würde in der Gemeinde selbst durch dazu befähigte Feuerwehrleute erfolgen.

Auch Hartmann sieht darin eine Möglichkeit, die Tageseinsatzbereitschaft der Wehr zu stärken. Dennoch sieht er darüber hinaus Defizite bei der Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträgern und von Einsatz-Führungspersonal wie Gruppen- und Zugführern. Ohnehin sei durch die Corona-Pandemie die Ausbildung teilweise auf der Strecke geblieben. In der Neukieritzscher Wehr seien die Ausbildungsdienste in kleinen Gruppen im März wieder aufgenommen worden, sagt der wiedergewählte Wehrleiter.

Die nächsten Feuerwehrwahlen stehen bei den Ortswehren in Lobstädt und in Großzössen bevor. „Wir würden gern Präsenzwahlen durchführen“, sagt Karsten Jockisch. Doch zumindest in Lobstädt, wo die Kameraden zuerst an der Reihe sind, werde es wohl doch wieder nur eine Briefwahl sein können.

Von André Neumann