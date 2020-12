Borna

Der Mieterverein Leipzig kann sich auch in Corona-Zeiten in Borna nicht über mangelndes Interesse beklagen. Im Gegenteil. Im letzten Jahr seien etliche neue Mitglieder hinzugekommen. „Wir bieten weiterhin unsere Beratungen an“, erklärt Vorstand Anke Matejka.

Keine persönlichen Beratungen mehr in Borna

Bis zur letzten Woche gab es noch persönliche Beratungen in Borna in den Räumen des Diakonischen Werkes Am Gericht 3. Dabei galt die vorgeschriebene Covid-19-Etikette. Das ist jetzt anders. Am Montag teilte Geschäftsführerin Matejka mit, „dass auf Grund der neuen Corona-Verfügungen des Landkreises unsere Beratungsstelle in Borna bis auf weiteres geschlossen bleiben muss“.

2000 neue Mitglieder in diesem Jahr

Dennoch gibt es weiterhin Beratungsangebote, allerdings nur noch telefonisch. Unter den Telefonnummern 0341/21 31 277/8 ist der Mieterverein von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Schon in den letzten Wochen hatte die Zahl telefonischer Beratungen zugenommen, bei denen Interessenten ihre Unterlagen bereits online einreichen können.

Etwa 20 000 Mitglieder

Der Mieterverein verfügt neben Borna und der Zentrale in Leipzig auch in Delitzsch, Eilenburg und Freiberg über Beratungsstellen . Insgesamt hat er jetzt etwa 20 000 Mitglieder, 2000 mehr als vor Jahresfrist. Die Vereinsmitgliedschaft ist die Voraussetzung für Beratungen durch den Verein.

Kaum coronaspezifische Mieterprobleme

Der Verein muss sich auch in Corona-Zeiten hauptsächlich mit „normalen“ Mieterproblemen wie etwa falschen Nebenkostenabrechnungen beschäftigen. Zahlungsprobleme von Mietern, die wegen der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, seien eher selten, sagt die Vorstandsfrau.

Im Februar 1990 gegründet

Der Mieterverein Leipzig wurde im Februar 1990 gegründet. Er führt jährlich etwa 16 000 Beratungen durch.

Von Nikos Natsidis