Mini-Weihnachtsmarkt im Wunderbrunnen Seegel

Zu einer gemütlichen Hofweihnacht hatte Andrea Auster am Sonntag in den Heil- und Wunderbrunnen nach Seegel eingeladen. Passend zum ländlichen Charme legte die Gastgeberin Wert auf regionale und handgearbeitete Produkte, die das Herz und die Handschrift ihres Herstellers tragen. So verteilten sich die vielen kleinen Verkaufsstände neben Feuerschalen und Glühweinausschank wie ein buntes Mosaik über dem historischen Dreiseitenhof an der Landstraße zwischen Werben und Sittel.

Gern gesehene Gäste sind Jahr für Jahr die Kitzener Landfrauen um Ingrid Riedel, sie haben Gestricktes, Genähtes und Gebackenes Marke Eigenbau mitgebracht, aber auch der Naturschutzbund Sachsen um Ingo Thienemann oder der Maler und Grafiker Lutz Naumann-Herbert aus Sittel.

Propolis und andere Bienenprodukte am Wunderbrunnen

Er hatte kunstvoll hergestellte Dosen, Schachteln sowie goldene Nussschalen als Weihnachtsbaumanhänger aufgereiht,alles mit viel Liebe zum Detail und Fingerspitzengefühl hergestellt. Andrea Auster selbst bot verschiedene Honigsorten, Propolis und andere Bienenprodukte an. Als Imkerin betreut sie aktuell 21 Völker, unter anderem in der Elstertrebnitzer Eisenmühle.

Für weitere Geschenkideen sorgten Kerstin Prösdorf mit Kosmetikartikeln, selbst gemachten Pralinen, Kräutersalz und Seife oder Ivonn Karstädt mit handgearbeitetem Schmuck, Marmelade, Pflaumenmus, Seife und kleinen Löffeln aus Nussschalen. „Ich bastle gerne und lasse mir immer etwas Neues einfallen“, sagt die sympathische Frau mit den goldenen Händen.

Wunderbrunnen in Seegel ist ein geschichtsträchtiger Ort

Der Wunderbrunnen in Seegel ist ein geschichtsträchtiger Ort – und ein Ort der Heilung, das belegen vielfältige historische Aufzeichnungen. Die erste Quelle ist für den Mai 1645 belegt. Das Wasser entsprang zunächst auf dem blanken Acker, was ihm den Namen „Wunderbronnen“ einbrachte.

Zudem galt die Gegend um das Westufer des eiszeitlichen Elstertals als sehr wasserarm. Der zweite Ausbruch wird 1664 berichtet. Der dritte im Jahre 1677 muss so bedeutend gewesen sein, dass er in Stein gehauen wurde und noch heute im Quellhaus davon kündet.

Eine wahre Pilgerkolonne hatte sich damals auf den Weg gemacht und mit ihr reiste die Kunde der wundersamen Heilungen. Ab 1918 übernahm Alfred Berger die Geschäfte. Mit ihm gelangte das Unternehmen zur Blüte. Er entwarf Briefpapier, Werbeschriften, Etiketten, Flaschen, Kronenverschlüsse und bemalte die Lieferfahrzeuge, die das Brunnenwasser von der Abfüllanlage zum Kunden brachten. Von 1978 bis 1987 bewirtschaftete der Konsum den Quellbetrieb und ließ Limonade und Cola herstellen. Seitdem wird das Wasser nicht mehr kommerziell genutzt.

Andrea Auster hat heute auf dem Dreiseitenhof einen Ort der Ruhe und Entspannung geschaffen, unter anderem mit Kneipp- und Barfußpfad, mit Pferden und einer Bienenzucht, mit einem Pool und einer Ferienwohnung. Zur Ruhe kommen, Entschleunigung und einfach nur sein, sind Themen, die der Gastgeberin sehr am Herzen liegen.

