Minibagger verschwindet von Baustelle in Pegau

Pegau

Die Diebe müssen in der Nacht aktiv geworden sein. Gegen 23 Uhr am Sonntagabend stand der Minibagger noch auf einer Baustelle im Pegauer Ortsteil Großstorkwitz. Als die ersten Arbeiter am Montag gegen halb sieben eintrafen, war das Gerät weg. Wie die Unbekannten in das Gelände eindringen konnten und den gesichert abgestellten Minibagger der Marke Volvo EC25 im Zeitwert von rund 35.000 Euro in Gang setzten, ist bislang noch ungeklärt.

Ein Firmenmitarbeiter hatte am Montagmorgen sogleich die Polizei in Kenntnis gesetzt. Der gestohlene Bagger wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Polizeibeamte des Reviers Borna haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ