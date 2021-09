Kahnsdorf: Haft ohne Gefängnis - Ministerin würdigt Strafvollzug in freien Formen am Hainer See

Seit Jahren betreut der Verein Seehaus Sachsen jugendliche Strafgefangene außerhalb von Gefängnismauern. Aus diesem Anlass würdigt jetzt die Justizministerin des Freistaates die am Hainer See in Kahnsdorf (Gemeinde Neukieritzsch) ansässige Einrichtung.