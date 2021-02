Minus 25 Grad in Wyhra: Hobby-Meteorologe zeichnet Temperaturen auf

Borna

In der Nacht zum Dienstag wurde der vorläufige Tiefpunkt erreicht. Fast 25 Grad unter null zeigte das Thermometer der privaten Wetterstation, die Stefan Ladisch in Wyhra betreibt. „Exakt minus 24,8 Grad“, erklärt der Mann, für den Wetterbeobachtung seit 2003 längst mehr als ein Hobby ist. Seit er das Wetter am Ortsrand von Wyhra beobachtet, lag die Temperatur nur einmal noch niedriger.

Tiefste Temperatur 2009 in Wyhra gemessen

Die absolute Tiefsttemperatur, die der Hobby-Meteorologe jemals in seinem Garten gemessen hat, steht unter dem Datum 7. Januar 2009. „Damals hatten wir minus 28 Grad.“ Immerhin kletterte die Quecksilbersäule seinerzeit im Laufe des Tages um 21 Grad, sodass als Tagesmaximum sechs Grad unter dem Gefrierpunkt erreicht wurden. Alles andere als Wärmegrade, aber immerhin ein beachtlicher Pendelausschlag.

Anstieg um 17 Grad

Ähnlich war es auch am Dienstag, sagt Stefan Ladisch, als die Temperatur um 17 Grad anstieg, was einen Tageshöchstwert von minus sieben Grad bedeutete. Ein Phänomen, das der Wetterexperte damit erklärt, dass die Sonne durchaus ihren Effekt hat. Im Februar, wenn die Tage schon wieder etwas länger werden und die Sonne auch schon wieder etwas höher steht, sei das sogar noch eher möglich als vier Wochen zuvor.

Morgens meist am kältesten

Ohnehin sind die Temperaturen meist in den frühen Morgenstunden am niedrigsten. Die minus 24,8 Grad vom Dienstag wurden 4.15 Uhr gemessen. Wenn es allerdings keine stabile Wetterlage wie derzeit gibt, kann sich das ändern. Ladisch: „Bei einer heranziehenden Kaltfront ist es in den Abendstunden am kühlsten.“

16 Tage Dauerfrost

Kälteperioden gibt es immer mal wieder. So registrierte die Messstation in Wyhra im Februar 2012 insgesamt 16 Tage Dauerfrost. Die meisten Tage lagen die Temperaturen aber eher im geringen Minusbereich. Einige Tage aber, so Stefan Ladisch weiter, gab es regelrecht arktische Temperaturen – immerhin zwischen 17 und 22 Grad unter null.

Subjektives Temperaturempfinden entscheidend

Ob sich der Winter 2020/2021 am Ende wirklich als eine besonders harte Jahreszeit herausstellt, ist ohnehin noch nicht klar. Für den Normalbürger aber ist das vor allem eine Kopfsache. „Das liegt am subjektiven Temperaturempfinden“, so der Wettermann. Das hängt auch vom Wind und der Luftfeuchtigkeit ab. Allerdings scheint klar, dass die eisigen Temperaturen in den Köpfen bleiben, wenn es um die Erinnerung an diesen Winter geht.

Von Nikos Natsidis