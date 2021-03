Thallwitz

Arbeit ist die beste Medizin. Wenn das Sanitätsrat Dr. Wolf-Rüdiger Starke sagt, muss es stimmen. Der Thallwitzer ist 77, arbeitet als Landarzt und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Im Gegenteil. Der Allgemeinmediziner sitzt wie auf Kohlen, würde in seiner Praxis lieber heute als morgen Patienten gegen Corona impfen. Was fehlt, sei allein der Impfstoff. Wann er kommt und ob überhaupt – er wisse es nicht.

Ob er als Hausarzt mit den üblichen Wehwehchen seiner Dorfbewohner nicht schon genug ausgelastet sei? „Nein. Das Impfen gehört genauso dazu wie Nachtdienst und Notfälle. Ich sage immer: „Wem es nur um den weißen Kittel geht, der sollte Friseur werden.“ Starke weiß, wovon er spricht. Wochenlang war er im Dauereinsatz, spritzte viele Bewohner von Altersheimen in der Region gegen Corona.

Astrazeneca-Stopp herber Rückschlag

Die Aktion sei inzwischen abgeschlossen, sagt der Doktor nicht ohne Stolz. Er freue sich, dass er durch den kleinen Piks so viele Menschen, nicht viel älter als er selbst, schützen konnte: „Die große Mehrheit hat mitgemacht“, fügt er hinzu. Bei der gegenwärtigen Diskussion über Sinn und Unsinn des Impfens sei das keine Selbstverständlichkeit. Starke sagt aber auch: „Was das Vertrauen der Bürger angeht, bedeutet der Stopp für Astrazeneca einen herben Rückschlag.“

Impfdosen sind derzeit rar. Quelle: Thomas Kube

Starke kennt die Meinungen der Impfgegner. Da sei auch nichts einzuwenden. Man lebe in einem freien Land, jeder habe das Recht zu denken, was er wolle. Für den Landarzt sind die Argumente der Zweifler zumeist reine Vorurteile: „Wir könnten so viele Krankheiten und mit ihnen jede Menge Kummer und Not eindämmen, wenn es uns gelingt, noch mehr Menschen fürs Impfen zu gewinnen.“

Immer mehr wünschen eine Grippeimpfung

Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf – er impft in seiner Praxis das volle Programm. Und stellt immer wieder fest: „Die meisten Menschen wissen auf den Monat genau, wann ihr Auto zum TÜV muss. Wann sie welche Impfung auffrischen müssen, dagegen nicht. Ja, einige wissen nicht mal, wo ihr Impfausweis liegt.“ Das sei ein Problem. Zumindest, und das sei positiv, steige die Bereitschaft, sich gegen die Virusgrippe impfen zu lassen.

Gemeinsame Impfpraxis Die Nachbarkommunen Thallwitz und Lossatal planen eine gemeinsame Impfpraxis, die von den beiden Arztpraxen Dr. Daniela Lau (Röcknitz) und Dr. Knud Callmeier (Hohburg) genutzt werden soll. Wie der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) auf Nachfrage informierte, könnte dafür das momentan nicht genutzte Kulturhaus Hohburg dienen: „Das befindet sich in kommunaler Hand, wir hätten genügend Platz, die gesamte Logistik, die nötig ist, dauerhaft unterzubringen.“ Er habe die Idee zusammen mit seinem Thallwitzer Amtskollegen Thomas Pöge (parteilos) entwickelt. Ziel sei es, sowohl den Betrieb in den eigentlichen Arztpraxen aufrecht zu erhalten, als auch ein optimales Impfen anzubieten.

Starke ist gebürtiger Wurzener. 1962 legte er in der dortigen Goethe-Oberschule sein Abitur ab. Als angehender Militärarzt ging er noch im gleichen Jahr zur Nationalen Volksarmee und studierte von 1963 bis 1969 Medizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Fortan arbeitete der Berufsoffizier bis 1987 im thüringischen Gotha. Von da ab praktiziert Starke durchgehend in Thallwitz.

Niedergelassener Arzt seit 30 Jahren

Zunächst in der staatlichen Praxis, ab 1991 als niedergelassener Arzt. Er wohnt in der Gemeinde im Wurzener Land und ist verheiratet mit seiner Andrea. Die gelernte Krankenschwester arbeitet seit 1993 in der Praxis und gehört genau wie Schwester Mandy zum festen Team. Starke kann sich auf beide verlassen. Sie halten ihm den Rücken frei, wenn er Sprechstunden hat, zu Hausbesuchen und in Pflegeheime fährt.

Ein Piks kann helfen. Quelle: Archiv

In den Altersheimen von Wurzen, Hohburg, Dornreichenbach und Eilenburg gehört Starke beinahe schon zum Inventar. Die Visite vor Ort mache einen großen Teil seiner Arbeit aus. So wundert es nicht, dass der Landarzt in den Heimen zahlreiche Senioren gegen Covid-19 geimpft hat. Seine Frau „zog auf“, er spritzte. Weil es der Impfstoff verlangte, sei jeweils noch ein zweiter Impftermin notwendig gewesen.

Sachsens Pilotprojekt ausgebremst

Für seine Praxis wünscht er sich eine Fertigspritze wie bei der Grippeimpfung: „Eine Spritze, bei der die Kanüle schon drauf sitzt.“ Im Idealfall solle es ein Vakzin sein, das ganz normal im Kühlschrank gelagert werde und nur einen einzigen Termin verlange. „Dann könnten wir pro Zeiteinheit mehr Menschen impfen.“ Er habe in der Praxis zwar jede Menge Impfstoff gegen alle möglichen Krankheiten vorrätig, nur eben noch keinen gegen Covid. „Leider!“

Der Gesetzgeber plane, dass Hausärzte ab Mitte April bundesweit in ihren Praxen impfen können, informiert Knut Köhler von der Landesärztekammer in Dresden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass genügend Impfstoff vorhanden ist. Genau das sei derzeit der Knackpunkt, sagt er. In Sachsen hatte am Montag ein viel beachtetes Pilotprojekt begonnen. 39 Hausarztpraxen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgewählt wurden, starteten mit dem Impfen. Als nur Stunden später Astra gestoppt wurde, musste auch das Projekt unterbrochen werden.

Schnelltest in der Arztpraxis

Seit kurzem bietet Wolf-Rüdiger Starke den Schnelltest an. Jeder habe bei ihm die Möglichkeit, sich einmal in der Woche kostenlos auf Corona testen zu lassen. Mit Wattestäbchen würden Rachen oder Nase abgestrichen, spätestens nach 30 Minuten liege das Ergebnis vor. Patienten mit Symptomen müssten mit einem PCR-Test rechnen. „Auch den können wir selbst machen. Die Probe aber wird ins Labor geschickt. Die Auswertung dauert mindestens einen Tag.“

Konzert im Wurzener Dom: Johannes Dickert in Aktion. Quelle: Archiv

33 Jahre kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: Wie er es schaffe, im hohen Alter noch 12-Stunden-Arbeitstage abzureißen? „Sport treibe ich nicht extra“, lacht der Herr Doktor, um gleich nachzuschieben: „Ich renne maximal die Treppen im Altersheim hoch.“ Seit seinem sechsten Geburtstag spiele er Violine. Eine Leidenschaft, der er bis heute frönt. So ist Wolf-Rüdiger Starke eine der ersten Geigen im Kammerorchester St. Wenceslai seiner Geburtsstadt Wurzen.

Erste Geige im Orchester

Johannes Dickert, einstiger Leiter des Ensembles, würdigt den verschmitzten Humor des Orchestermitglieds: „Seine Situationskomik würzt manche Probe.“ Dickert schätzt aber auch dessen ärztliche Fähigkeiten: „Er ist seit vielen Jahren mein Hausarzt und zeichnet sich durch besonderes Einfühlungsvermögen aus.“ Zum Glück habe er noch bei keinem Auftritt als Notarzt einspringen müssen. Der medizinische Beistand sei jedoch immer beruhigend gewesen, so Dickert, „gerade bei größeren Dom-Konzerten mit viel Publikum“.

Von Haig Latchinian