Mit Bauchschmerzen: Pegau erhöht Elternbeiträge für Kinderbetreuung

Pegau

In Pegau kommen auf Eltern ab kommenden Jahr höhere Kosten zu. Denn die Stadt hebt die Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen an. Mehrheitlich hatte der Stadtrat vor knapp zwei Wochen grünes Licht dafür gegeben. Allerdings durchaus mit Bauchschmerzen. „Das ist kein schönes Thema, aber leider zwingend notwendig“, machte Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) vor Beginn der Debatte deutlich.

Mit fünf Enthaltungen und elf Ja-Stimmen beschloss das Gremium, den zu zahlenden Elternbeitrag auf 19 Prozent der Betriebskosten (die sich aus Sach- und Personalkosten zusammensetzen) und beim Kindergarten sowie Hort auf 22 Prozent festzusetzen. Konkret heißt das: Eltern von Krippenkindern zahlen künftig für eine neun-Stunden-Betreuung ihres Nachwuchses 277 Euro im Monat, für Kitakinder schlagen für eine gleiche Betreuungszeit 194 Euro zu Buche. Gültige Ermäßigungen für Alleinerziehende und für Geschwisterkinder bleiben bestehen.

Stadt hat umfangreich in Kindereinrichtungen investiert

Dem Beschluss ging eine lange Diskussion voraus. So betonte Peter Kretschmer (Fraktion Bürger für Kitzen mit Ortsteilen), dass es eine durchweg harte Entscheidung zu Ungunsten der Eltern sei, die Stadt aber nicht darum herumkomme, die Beiträge anzupassen. Und Mario Bringer von Pro Pegau verwies darauf, dass es mit den monatlichen Ausgaben für die Kinderbetreuung ja nicht getan sei. Vielmehr würden auch das Essen und zum Beispiel Vesper noch einmal zusätzliche Kosten verursachen. „Dann sind wir ganz schnell bei 400 Euro für ein Krippenkind. Wo soll das aber hinführen?“, fragte er und forderte die Stadtverwaltung auf, nach „Stellschrauben“ bei den Betriebskosten für die Einrichtungen zu schauen und eventuell energetische Sanierungen auf die Agenda zu heben.

Viele Möglichkeiten dahingehend aber sieht Rathauschef Rösel nicht mehr. Zumal die Stadt in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen getätigt habe. Im Jahr 2017 wurde der neue Schulhort eröffnet, 2018 erhielt die Kita „Sonnenschein“ einen neuen Außenspielbereich, 2019/2020 wurde die Kita in Wiederau erweitert und komplett modernisiert, und 2021 wurde die Kita „Regenbogen“ als neue Einrichtung mit 90 Plätzen in Betrieb genommen.

Betriebskostenzuschuss verdoppelt sich auf 1,5 Millionen Euro

„Allerdings stellt sich die Finanzierung dieser Baumaßnahmen für den Haushalt der Stadt regelmäßig als Herausforderung dar“, betonte er. So seien die vom Freistaat Sachsen bereitgestellten Fördermittel für den Bau/die Erweiterung von Kindereinrichtungen nicht ausreichend, um in Sachsen das vom Gesetzgeber geforderte Angebot an Plätzen sicherstellen zu können.

Darüber hinaus sei auch die finanzielle Belastung der sächsischen Kommunen durch den Betrieb der Einrichtungen ein unterschätztes Problem. Denn die Landesmittel des Freistaats würden bei weitem nicht mehr ausreichen, um alle Kosten zu decken. So habe Pegau die Kindereinrichtungen im Jahr 2013 mit rund 768 000 Euro bezuschusst, sieben Jahre später, also 2020, war der Zuschuss auf bereits 1,5 Millionen Euro geklettert. „Innerhalb von sieben Jahren hat sich der Zuschuss der Stadt verdoppelt, die Anzahl der Plätze stieg aber lediglich um knapp 10 Prozent“, rechnete Rösel vor.

Höhere Kosten sind unter anderem besseren Betreuungsschlüssel geschuldet

Die höheren Betriebskosten sind mehreren Gründen geschuldet. So ist unter anderem der Betreuungsschlüssel reduziert worden, heißt: Ein Erzieher betreut weniger Kinder als zuvor. Weshalb mehr Erzieher eingestellt werden müssen. „Zudem erhielt der Beruf der Erzieher zunehmend eine höhere Anerkennung in der Gesellschaft, verbunden mit einer höheren Eingruppierung“, sagte Rösel. Und zu guter Letzt würden auch Heizung und Strom immer teurer werden. „Die jährlich zu verzeichnenden Steigerungen der erforderlichen Personal- und Sachkosten können die Kommunen aber nicht mehr abfangen und sind so gezwungen, auch die Elternbeiträge regelmäßig anzupassen.“

Die Stadt Pegau verfügt derzeit über 122 Krippenplätze, 229 Kindergartenplätze und 274 Hortplätze.

Von Julia Tonne