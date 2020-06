Mit Bus und Fahrradanhänger ins Neuseenland

Landkreis Leipzig

Mit dem Rad das Leipziger Neuseenland erkunden – das wird ab 13. Juni noch einfacher. Am Samstag nimmt die Regionalbus Leipzig GmbH dazu einen Fahrradanhänger in Betrieb. „Damit erweitern wir unseren touristischen Service im Leipziger Neuseenland“, erklärt Unternehmenssprecher Thomas Fröhner. Ausflügler, denen vielleicht schon bei der Anfahrt die Puste auszugehen droht, können sich dann ganz entspannt zur Radrunde um die Seen chauffieren lassen. Und das nicht per Auto, sondern umweltfreundlich mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Olympia-Anwärter bringen ihre Ideen ein

Bei der Konstruktion floss jede Menge Sachverstand ein. Keine Geringeren als die beiden Leipziger Spitzensportler Andrea Herzog (Kanuslalom) und Bahnrad-Sprinter Felix Groß wirkten an der Gestaltung mit. Beide haben ihr Ticket für eine Olympiateilnahme in Tokio schon sicher.

Angeboten wird der komfortable Transport auf ausgewählten Fahrten der Linie 106. Diese verbindet den Böhlener Bahnhof als wichtiges ÖPNV-Drehkreuz im Leipziger Südraum mit dem Störmthaler See, dem Kanupark in Auenhain, dem Ferienressort Lagovida, Probstheida, Wachau, Markkleeberg und Großstädteln. Der Anhänger kommt im südlichen Leipziger Neuseenland mächtig herum: Die Tour tangiert Cospudener, Markkleeberger und Störmthaler See. Auch der Nordstrand des Hainer Sees bei Kahnsdorf wird angesteuert.

Neuseenland Saisonverkehr Regionalbus Quelle: Regionalbus Leipzig GmbH

Neuer Anhänger geht am Wochenende auf Tour

Samstags und sonntags geht der neue Fahrradanhänger auf Tour. Fahrgäste können ihren Drahtesel ganz unkompliziert auf der Ladefläche verstauen. „Das Busfahrer ist dabei behilflich“, wie Thomas Fröhner versichert. Das Personal sorgt gleichzeitig dafür, dass die Räder während der Fahrt ordentlich gesichert werden. Die Mitnahme der Räder kostet in Zone 1 zusätzlich 1,30 Euro, in Zone 2 sind es 2,50.

Der Fahrrad-Bus gilt als weiterer Mosaikstein, um die Naherholungsziele rund um die ehemaligen Tagebaugewässer noch besser zu erschließen. Auch Familien mit Kindern gelangen so zu attraktiven Rundwegen um die Seen, ohne sich erst groß Gedanken darüber machen zu müssen, wie sie die Räder zum Startpunkt der Tour bekommen.

Auf der Ladefläche finden 16 Fahrräder Platz

Der Anhänger bietet Platz für 16 Fahrräder. An allen Haltestellen kann zu- oder ausgestiegen werden. Über eine Rampe lassen sich die Gefährte bequem in die Fixierung schieben. Kratzer bekommen sie nicht – denn auch an gummierte Sicherheitspolster haben die Entwickler gedacht.

Der Anhänger kostete rund 10 000 Euro. Der Kreistag des Landkreises Leipzig hatte die Investition möglich gemacht, um die Saisonverkehre im südlichen Leipziger Neuseenland weiter zu beflügeln.

Von Simone Prenzel