Mit Clown, Oldtimern und Neptun: Regis-Breitingen feiert sein Freibad

Regis-Breitingen

Das Freibad in Regis-Breitingen ist 50 Jahre alt geworden. Deshalb soll nun erst recht wieder einmal ein zünftiges Badfest gefeiert werden. Dazu laden Betreiber Jörg Wiltschko von der Firma Konform Dienstleistungen, die Stadt und der Freibad-Förderverein für den 17. Juli ein. Das ist genau zwei Wochen nach dem eigentlichen runden Geburtstag. Denn eröffnet wurde die heute noch kommunale Freizeiteinrichtung am 3. Juli 1971.

Ab 11 Uhr wird an dem Tag jede Menge los sein im Bad mit Schwimmbecken, Planschbecken, großzügigem Freigelände und Bühne. Angekündigt werden unter anderem eine Hüpfburg für Kinder und ein Party- und Zauberclown. Der wird zwar nicht übers Wasser kommen, aber trotzdem ein Piratenschiff mitbringen, meint Badbetreiber Wiltschko.

Das Freibad Regis-Breitingen mit dem 2020 erneuerten Planschbecken und dem Schwimmbecken im Hintergrund. Quelle: Konform

Er legt Wert auf die Feststellung, dass die Organisation des Jubiläumsfestes tatsächlich eine Gemeinschaftsaktion von Stadt, Förderverein und ihm ist. Und auch die Regis-Breitingener Handballer machen mit. Die sorgen nämlich dafür, dass ein leibhaftiger Neptun anwesend sein und vermutlich den einen oder anderen Gast einer Taufe unterziehen wird. Wie das bei einem richtigen Badfest eben üblich ist.

Feiern mit Musik bis in die Nacht

Die Jugendfeuerwehr wird ebenso mitmachen und für Unterhaltung sorgen. Es wird einen Dosen-Schießstand geben und wahrscheinlich auch eine Premiere. Zumindest ist nicht bekannt, dass im Regiser Bad schon einmal Stand-up-Paddler unterwegs waren. Wiltschko will das diesmal möglich machen und dafür ein paar Boards mitbringen.

Schwimmmeister Alexander Jörk achtet im Freibad Regis-Breitingen auf die Sicherheit der Badegäste. Quelle: Bert Endruszeit

Für Speisen und Getränke wird natürlich gesorgt sein. Der Förderverein steuert Kaffee, Kuchen und Cocktails bei, kündigt der Betreiber an. Und es gibt weitere Getränke und Imbiss vom Grill. Diesen heißen Job, so heißt es, wird Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) persönlich übernehmen. Gefeiert werden kann dann zu Discomusik bis in die Nacht.

Heimatverein lässt Geschichte des Bades aufleben

Die ersten Besucher des Badfestes wollen übrigens schon am Vorabend anreisen und auf dem Gelände übernachten. Das werden Technikfans sein, die sich hier zu einem Ostalgietreffen mit alten Fahrzeugen aus der DDR treffen wollen. Da wird es bei der Oldtimershow so manches zu sehen geben, was das Fest bereichert.

Das will auch der Heimatverein Regis-Breitingen und Umgebung. Der steuert nämlich eine von Ortschronist Dieter Kluge zusammengestellte Ausstellung bei. Auf zehn Tafeln, die auf dem Gelände aufgestellt werden, zeigt Kluge einen Querschnitt der 50-jährigen Geschichte des Bades.

Dessen Bau hatte im Jahre 1969 zwei Jahre vor der Eröffnung begonnen. Viele Freiwillige aus Regis-Breitingen hatten damals bei den Arbeiten geholfen, heißt es in einem Zeitungsartikel aus der Zeit. Demnach hatten die benötigte Technik damals die beiden ortsansässigen Großbetriebe, das Braunkohlenwerk und die Zentralwerkstatt, zur Verfügung gestellt.

Von André Neumann