Mit Drohnenflug: Deutzener kämpfen für ihre Grundschule

Deutzen

Mit einer spektakulären Aktion machten am Sonnabend Eltern aus Deutzen auf den Stillstand in Sachen Grundschule aufmerksam. Etliche Kinder hielten Buchstaben nach oben, die sich zu „Versprochen ist versprochen!“ formten. Damit erinnerten sie den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) an eine Zusage, die dieser im Wahlkampfsommer 2019 gegeben hatte. Der Regierungschef des Freistaates hatte damals versprochen, der Gemeinde bei der dringend nötigen Schulsanierung mit Fördermitteln unter die Arme zu greifen. Mitte März 2021 hatten Elternvertreter einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben, der jedoch bisher ohne Antwort blieb. Auch von Seiten aller separat angeschriebenen Landtagsfraktionen herrscht Funkstille.

Video soll Deutzener Aktions ins Bild setzen

Aus diesem Grund wollte man nun erneut auf das Problem hinweisen. Thomas Pröhl vom Verein „Gemeinsam für Deutzen“ ließ vor dem Schulgebäude eine Drohne fliegen, die die versammelten Schülerinnen und Schüler aus der Vogelperspektive aufnahm. „Daraus entsteht nun ein Video, mit dem wir auf die Thematik eingehen werden.“

Schule liegt Deutzenern sehr am Herzen

Jana Buder, lange Jahre Elternratsvorsitzende der Deutzener Grundschule, erinnerte daran, dass die Bildungseinrichtung nun schon seit 2019 dicht ist und auf eine Sanierung wartet. „Unsere Kinder gehen nun in Neukieritzsch zur Schule, doch dort ist nicht genug Platz. Ganztagsprojekte gibt es deshalb nicht mehr.“ Das nun geplante Video solle über soziale Netzwerke verbreitet werden. „So wird es sicher auch zu Herrn Kretschmer gelangen.“ Für die aktuelle Aktion hätten sich die Kinder mächtig ins Zeug gelegt. „Die nötigen Buchstaben haben sie selbst gemalt.“ Die Deutzener Einwohnerinnen und Einwohner hätten in der Vergangenheit schon viel für ihre Schule getan. So habe es ein Zirkusprojekt, eine Plakataktion und ein Lichterfest gegeben. „Die Schule liegt Hunderten von Menschen sehr am Herzen“, weiß Jana Buder.

Freistaat soll sich endlich positionieren

Die jetzige Elternratsvorsitzende Sylvette Hinz betonte, dass die Schule schon immer der Mittelpunkt des Ortes gewesen sei. „Und die Kinder leiden aktuell sehr unter der Situation. Früh fahren sie mit dem Bus hin, mittags wieder zurück. Da Ganztagsangebote fehlen, kann vom Lebensraum Schule keine Rede mehr sein.“ Die Gemeinde habe ihren Teil längst getan und sei bereit, die nötigen Mittel für die Sanierung der Deutzener Schule bereitzustellen. Nun müsse sich der Freistaat dazu positionieren.

Deutzen fragt sich: Wo kommt eigentlich das Geld für den Kohleausstieg an?

„Hier geht es aber nicht nur um die Schule. Die Deutzener ertrugen viele Jahre den Tagebau. Nun haben viele das Gefühl, komplett abgehängt zu sein.“ Die Leute würden wegziehen, Grundstücke finden dann keine neuen Besitzer. „Auf den Ort passt offenbar kein Förderprogramm. Viele fragen sich, wo eigentlich das Geld für den Kohleausstieg ankommt“, so Sylvette Hinz.

Von Bert Endruszeit