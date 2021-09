Mit Paddel und Spaß: Drachenbootrennen wechseln auf Großstolpener See

Groitzsch/Großstolpen

Trommelschläge und rhythmische Anfeuerungsrufe klangen am Sonnabend über den Landschaftssee Großstolpen. Statt der Badegäste bevölkerten am sonnigen Spätsommertag Mannschaften einer im Landkreis eher exotischen Sportart den Strand und das Wasser. Sie fuhren in Drachenbootrennen den 9. Bergbau-Seen-Cup (BSC) aus. Erstmals am Rande des Groitzscher Ortsteils ausgetragen, fehlten wegen corona-bedingt ausgebliebener Werbung die Zuschauer. Die Stimmung unter den rund 200 Teilnehmern und Helfern am Ufer war dennoch gut. Und der Publikumszuspruch lässt sich fürs Jubiläum 2022 ja ändern.

Parallelrennen über 250 Meter auf dem Großstolpener See: Die Drachenboote von „Hai Voltage“ (Lausitzer Revier, vorn) und „Dragons Club Leipzig“ liefern sich ein hartes Duell. Quelle: Matthias Krueger

Wechsel vom Mondsee nach Großstolpen

Zumal der Wettbewerbsorganisator, der Verein Mibrag-Sport, aus Hohenmölsen (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) kommt und damit in Großstolpen – noch – kein Heimspiel hat. „Bisher haben wir den Cup bei uns auf dem Mondsee ausgetragen“, sagte Vorsitzender Torsten Wenke. „Dort ist jedoch jetzt der Wasserstand zu niedrig, sodass Stützungswasser benötigt wird. Das wird wohl erst 2023 wieder normal sein“, so der Schleenhainer Tagebauleiter. Vom Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) sei der Wechsel begrüßt worden. „Er hat bei uns zur Eröffnung gesprochen.“ Die Stadtverwaltung habe gut Unterstützung gegeben.

Die Strecken für die Drachenbootrennen des 9. Bergbau-Seen-Cups auf dem Landschaftssee Großstolpen bei Groitzsch. Quelle: Veranstalter

Weil die besonders langen Paddelboote, die am Bug ein dekorativer Drachenkopf ziert, mit Muskelkraft angetrieben werden, stört der Sport auf dem weitgehend naturbelassenen See die Vogelwelt als weiteren Nutzer kaum. Und die neue Austragungsstätte kam wohl bei den acht Teams gut an. Wobei speziell bei „Dinters & Friends“ sicherlich die kürzere Anfahrt eine Rolle mit gespielt haben könnte.

Team der Dinterschul-Lehrerinnen mit Freunden

Die Lehrerinnen der Dinter-Oberschule Borna hatten sich mit ein paar Freunden verstärkt. „Von unseren männlichen Kollegen hatte ja keiner Zeit“, meinte Teamchefin Lilly Altus schmunzelnd, die Sport, Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft und Ethik unterrichtet. Regelmäßiges Training kennt die Truppe nicht, „wir haben ja kein eigenes Boot“. Trotzdem war Großstolpen der dritte Wettkampf für sie. Ein per Losglück bei einem Sportlerball gewonnener Startplatz hatte die Premiere in Leipzig beschert, von der die Mitstreiter begeistert waren.

Schulleiterin Doreen Snicinski (l.) und Lehrerin Lilly Altus haben mit ihrem Bornaer Team „Dinters & Friends“ bei den Drachenbootrennen des 9. Bergbau-Seen-Cups in Großstolpen die beste Laune verbreitet. Quelle: Olaf Krenz

Trainingsort und Drachenboot gesucht

Dann stellte sich bei der ersten BSC-Teilnahme vor zwei Jahren der Erfolg ein: „Wir sind Vorletzter geworden“, strahlte Altus. Klar, dass da eine Wiederholung folgen musste. „Unser Ziel ist wieder, nicht Schlusslicht zu sein.“ Was erneut klappte. Zwar sportlich nicht ganz. Doch mit dem Sieg in der vierten Disziplin, der Kategorie Spaß-Darbietung, gaben „Dinters & Friends“ die rote Laterne ab. Zur Freude von Schulleiterin Doreen Snicinski, fürs Anfeuern und Koordinieren dabei. „Natürlich bleiben wir am Ball“, meinte sie. Vielleicht könne ja mal für die Schüler mehr daraus werden: „Wir suchen Trainingsmöglichkeiten und einen Bootssponsor.“

Titelverteidiger „Chemie-Express“ Leuna/Merseburg (vorn), der diesmal Vierter wird, und das Team „Draghimix“ der Radici-Group aus Tröglitz im 100-Meter-Sprint. Quelle: Matthias Krueger

Kräftige Armzüge und keine Angst vor Wasser

Wobei Drachenbootfahren kein einfacher Sport ist. Nicht nur wegen der wackligen Angelegenheit. Immerhin werden 20 Akteure mit Stechpaddel und je eine Frau/ein Mann fürs Steuern und Trommeln benötigt. Und für den schnellen Vortrieb des mit einer stämmigen Besatzung bis zu zwei Tonnen schweren Gefährts kommt es auf kräftige und ausdauernde Armzüge an. Und auf Synchronität.

Damit war das Gastgeber-Team „Coalminers & Friends“ gegenüber den Bornaern im Vorteil. „Wir trainieren jeden Mittwoch von April bis September“, sagte Annett Köhler, eine Pegauerin im Verein Mibrag-Sport. „Aber wir brauchen dringend Nachwuchs.“ Es reiche aus, keine Angst vor und auf dem Wasser zu haben. Der Rest sei zu erlernen.

Der Wanderpokal (hinten) und die Ehrungen fürs Spitzentrio. Quelle: Olaf Krenz

Hartumkämpfte Rennen – Sieg geht nach Halle

Auf Platz fünf überließen die Veranstalter ihren Gästen nach dem Mehrkampf die Lorbeeren. Gefahren wurden 250 Meter im Duell, 1200 Meter einzeln und der 100-Meter-Sprint wieder im Duell, erklärte Cheforganisator Torsten Wenke. Und dann natürlich der „Spaß“, für den es aber weniger Punkte gibt. Nach zwei Triumphen blieb für den „Chemie-Express“ Leuna/Merseburg diesmal nur Rang vier, hauchzart hinter „Hai Voltage“ aus dem Lausitzer Revier. Das Top-Duo war klar überlegen, wobei die „Ghostdragons“ aus Halle die Drachenspitze vor dem „Dragons Club Leipzig“ vorn hatten.

Die namensgebende Figur am Bug des Drachenbootes. Quelle: Olaf Krenz

Jubiläum mit Party und neuen Wettbewerb

Für Wenke steht die Rückkehr an den Großstolpener See im nächsten Jahr fest. Am 10. September 2022 soll hier die zehnte Auflage des Bergbau-Seen-Cups stattfinden. „Dann lassen wir es richtig krachen bei einer Party am Vorabend. Und vor der gibt es ein Nachtrennen.“

