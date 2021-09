Mit Rosen: Bornaer Altenpflegeheim erinnert an Corona-Tote

Borna

Im Foyer des Bornaer Altenpflegeheims „Carl Heinrich“ steht ein ganz besonderer Blumenstrauß. Jede der orangefarbenen Rosen erinnert an einen alten Menschen aus dem Haus, der in den vergangenen Monaten verstorben ist. In einem Gottesdienst wurde denjenigen gedacht, die eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebten.

Wie viele andere Pflegeheime hatte das Haus „Carl Heinrich“, in dem 90 Menschen leben, um den Jahreswechsel heftig unter Corona gelitten. Acht Todesfälle waren zu beklagen. „Dass Menschen sterben, ist im Altenpflegeheim zwar grundsätzlich nicht ungewöhnlich“, sagt Heimleiterin Dana Mäding. „Aber diese außergewöhnlichen Monate gingen uns allen besonders nahe und waren emotional sehr belastend.“

Coronavirus hat im Haus Spuren hinterlassen

Den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie ihrem Team wollte sie nun die Gelegenheit geben, zur Besinnung zu kommen, zu trauern und sich Zeit zu nehmen: „Es muss sich doch alles erst einmal setzen.“ Dazu bot sich für die Heimverbund Leipziger Land gemeinnützige GmbH – als Diakonie-Tochter ein kirchlicher Träger – das Format eines Gottesdienstes an. Mit Tobias Jahn stand für solche Anlässe ein geistlicher Leiter bereit.

„Das Coronavirus hat Spuren hinterlassen“, sagte er und erinnerte an die schwere Zeit der Isolation, als das Haus zum Schutz der hochbetagten Menschen praktisch verschlossen blieb. Gemeinsam lasen Jahn und Mäding die Namen der Verstorbenen vor und widmeten jeder und jedem eine Rose. Ausdrücklich mit genannt wurden ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner, deren Tod nicht im Zusammenhang mit Corona stand. Dazwischen gab es tröstliche Bibelverse, die Glaube, Hoffnung und Liebe ausdrückten.

Bei aller Schwere und Ernsthaftigkeit lagen auch Ermutigung und Zuversicht in der Luft. „Es war anrührend und tiefsinnig“, sagte Gertrud Brauns, ein Gast des Gottesdienstes und Bewohnerin des Hauses. Die fröhliche Musik und die Bewegungslieder hätten das Ganze „angenehm aufgelockert“.

Lesen Sie auch

Von LVZ/Julia Tonne