Mit neuem Chef: CDU Groitzsch nominiert Kandidaten für Bürgermeisterwahl

Groitzsch

Ein Rathaus ohne Maik Kunze dürften viele Groitzscher schon gar nicht mehr kennen. Erst im Ordnungsamt, lenkt er seit gut 20 Jahren als Bürgermeister die Geschicke der Schusterstadt. Nun rückt eine weitere Amtszeit für ihn näher: Die CDU hat ihn als Kandidaten für die Wahl 2022 nominiert.

„Groitzsch kann man sich ohne ihn schon gar nicht mehr vorstellen“, begründet der neue Vorsitzende des Ortsverbands, Mario Straßburger, die einstimmige Wahl. Erst kürzlich hatte der Verband Kunze nominiert – und zugleich einen neuen Vorstand gewählt. Und der setzt sich aus Straßburger, seinem Stellvertreter Kunze, Schatzmeister Andreas Müller, dem Mitgliederbeauftragen Stefan Simanek und dem Beisitzer Jens Riemann zusammen.

Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022

Straßburger geht davon aus, dass dem jetzigen Amtsinhaber eine weitere Amtsperiode in der Stadtverwaltung beschieden sein wird. „Für die anderen Parteien könnte es schwierig werden, einen Kandidaten zu finden und aufzustellen, der genauso gut für Groitzsch ist, wie es Kunze ist“, macht er deutlich.

Bürgermeister und Kandidat Maik Kunze ist durchaus für Späße zu haben – wie bei der Weiberfastnacht, als ihm GCC-Närrin Annett den Schlips abschneidet. Quelle: Jens Paul Taubert

Für den 12. Juni 2022 werden die Groitzscher an die Wahlurnen gerufen, um das Oberhaupt ihrer Stadt zu wählen. Wenn an dem Sonntag kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, müssen die Wahlberechtigten im erforderlichen zweiten Wahlgang drei Wochen später am 3. Juli erneut ihr Kreuz machen. Die Termine hatte der Groitzscher Stadtrat erst kürzlich beschlossen.

Corona verhindert vorerst Treffen

Weitere Themen, die die Kommune betreffen, kann der CDU-Ortsverband derzeit nur unter digitalen Bedingungen besprechen. Persönliche Zusammenkünfte fallen auf absehbare Zeit der Pandemie zum Opfer. So auch das für den 1. Dezember angesetzte Treffen in „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“. Straßburger erklärt: „Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir uns zur Absage entschieden.“

Von Julia Tonne