Mit ordentlich Promille: Mann fährt in Rötha gegen Haus

Rötha

Am Donnerstagabend endete die Autofahrt eines 31-Jährigen im Röthaer Stadtteil Mölbis an der Wand eines Wohnhauses. Beamte der Polizei stellten am Unfallort nicht nur einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich fest – ein Alkoholtest beim verunglückten Fahrer ergab einen Wert, weit über dem erlaubten.

Laut der Polizeidirektion Leipzig fuhr der 31-jährige Mann mit seinem VW Passat in Mölbis auf der Hauptstraße in östlicher Richtung, als er gegen 18.20 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Mit seinem Pkw beschädigte er die Fahrbahnbegrenzung, fuhr gegen ein Straßenschild und eine Straßenlaterne, durchbrach eine Hecke und die Grundstücksbegrenzung, bevor er gegen ein Wohnhaus prallte.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Eine Alkoholprobe ergab jedoch, dass der 31-Jährige 2,06 Promille im Blut hatte. Polizeibeamte nahmen ihm den Führerschein ab. Den entstanden Sachschaden beziffert die Polizei mit 40 000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von LVZ/tnh