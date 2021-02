Für die Mitarbeiter der Bornaer Lebenshilfe ist die Arbeit von besonderer Bedeutung. Jetzt dürfen 70 Leute wieder an die Werkbank. Das Risiko psychischer Erkrankungen sei sonst zu groß.

Nach dem Lockdown läuft die Arbeit in der Werkstatt für behinderte Menschen der Bornaer Lebenshilfe Am Wilhelmschacht wieder, hier Annett Liesebach in der Näherei. Quelle: Jens Paul Taubert