Mitarbeiter gesucht: Thermic Energy investiert zehn Millionen Euro in Standort Borna

Das Gewerbegebiet in Bornas Ortsteil Zedtlitz wächst in absehbarer Zeit um eine Fertigungshalle. Thermic Energy, Hersteller von Produkten im Bereich der regenerativen Energien vom Speicher bis zum kompletten Energiesystem, investiert zehn Millionen Euro in den Standort – und sucht darüber hinaus weitere Mitarbeiter.

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden Geschäftsführer Rafael Zeller und Tobias Schönfeld Landrat Henry Graichen durch die bereits bestehenden Hallen geführt und einen Einblick in die Fertigung von Trinkwasserspeichern für Heizungsanlagen gegeben. Rund 50 000 Speicher in verschiedenen Größen und Effizienz-Ausführungen verlassen jedes Jahr das Werk in Borna. In diesem Jahr noch weit mehr. Corona sei Dank, könnte man sagen.

Corona beschert Unternehmen 30 Prozent Umsatz-Plus

Denn Thermic Energy stellt in Zedtlitz jedes Rohr, jeden Anschluss aus Rohstahl selbst her und kann demzufolge auf Zulieferungen verzichten. Was die beiden bestehenden Konkurrenten in Polen und Italien nicht von sich behaupten konnten. Dort mussten die Produktionen heruntergefahren werden, weil schlicht Teile fehlten, die zugeliefert werden. „Wir hatten während der Corona-Zeit viele Anfragen von Neukunden“, machte Zeller deutlich. Eben weil aus Borna alles aus einer Hand komme, sei das Unternehmen ohne Probleme durch die Krise gekommen.

Tobias Schönfeld und Rafael Zeller (von links) zeigen Henry Graichen und Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke die Fertigungshallen in Zedtlitz. Quelle: Julia Tonne

Oder gar besser als erhofft: Thermic Energy konnte in diesem Jahr bereits einen Umsatzzuwachs von 30 Prozent verbuchen. Um nun noch schneller auf Bestellungen reagieren und die Nachfrage decken zu können, sei eine neue Halle unverzichtbar, betont Zeller. In dieser sollen künftig die gesamte Vorfertigung aller Einzelteile sowie die Verwaltung untergebracht werden.

Alle Produktionsschritte für Speicher kommen aus einer Hand

Zwischen 100 und 1000 Liter groß sind die Trinkwasserspeicher, die in Zedtlitz produziert werden. Aus dem Rohmaterial Stahl entsteht zunächst der Körper. „Anschließend wird in einem Ofen bei 850 Grad Celsius auf der Innenseite Emaille eingebrannt“, erklärt Schönfeld. Das sei notwendig, damit der Speicher nicht durchroste. Sei das erfolgt, könne der Speicher die notwendige Schaumschicht erhalten. Zu guter Letzt bekomme der Speicher eine Ummantelung aus Vliesböcken.

Letzter Schritt ist die Ummantelung des Speichers. Quelle: Julia Tonne

„Alle Schritte vom Anfang bis zum Ende machen wir hier selbst“, betont Schönfeld. So gebe es beispielsweise allein für den Bereich der Ummantelung Näherinnen, die „Mäntel“ je nach Größe zuschneiden und mit einem Reißverschluss versehen würden, damit das „Anziehen“ leichter gelinge. Auch die Deckel für die Speicher würden in Zedtlitz gestanzt.

Bornaer Unternehmen sucht weitere Mitarbeiter

Wie Zeller und Schönfeld betonen, seien jederzeit neue Mitarbeiter willkommen. „Erst vor kurzem haben wir zehn weitere Mitarbeiter eingestellt“, sagte Zeller beim Unternehmensrundgang mit Graichen. Doch damit sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Vielmehr suche Thermic Energy ununterbrochen weiter. „Wir suchen unter anderem Metallbauer, aber auch Quereinsteiger, die handwerklich begabt sind“, macht Schönfeld deutlich. Viele Herstellungsschritte seien recht schnell zu erlernen.

Für Zeller hat sich der Standort Borna bewährt. Hier gebe es Platz für Erweiterungen, eine gute Infrastruktur und „einen Landkreis, der hilft, wo er kann“. Zeller ist in Borna noch auf anderem Gebiet unterwegs. Er hatte nicht nur das Café Haussmann gekauft und saniert, sondern plant derzeit in der Wassergasse einen Neubau.

Von Julia Tonne