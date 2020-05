Mitmachladen in Borna funktioniert auch in Corona-Zeiten

Borna

Der Mitmachladen in Borna lebt vom Mitmachen. Schließlich ist der Name Programm. Weil das aber derzeit nicht nur kompliziert, sondern ausgeschlossen ist, hat sich der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig als Träger eine digitale Variante einfallen lassen. Und die kommt äußerst kreativ daher. Zwar ist es derzeit weder möglich, Seifen und Salze herzustellen, Postkarten zu schreiben oder in der kleinen Werkstatt zu werkeln, aber dafür sind nun andere Dinge machbar.

„Wir haben für diese Zeit eine breite Palette an digitalen Projekten entwickelt, um auch weiterhin mit unseren Besucherinnen und Besuchern in Kontakt zu bleiben“, sagt Maria Dießner, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Stephan Hendriock den Mitmachladen am Laufen hält. So gebe es unter anderem über die Social Media Kanäle jeden Tag Angebote, die den Familien zu Hause etwas Abwechslung und Freude in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen bringen sollen – zum Beispiel Sport für zu Hause, Bücherempfehlungen und Bastelangebote.

Lernnachhilfe für Schüler und Lesezirkel für Bücherwürmer

Darüber hinaus bietet der Mitmachladen schon seit einigen Wochen über die Plattform jit.si jeden Donnerstag eine digitale Lernnachhilfe für Schüler an. Alle 14 Tage findet dienstags ebenfalls über jit.si ein digitaler Lesezirkel statt, bei dem Lesefreudige Bücher empfehlen oder sich einfach nur Anregungen für den nächsten Bücherkauf holen können. Nächster Termin dafür ist der 19. Mai, ab 17 Uhr können Leseratten loslegen.

Auch Gartenfans kommen in absehbarer Zeit wieder auf ihre Kosten. Zwar kümmert sich derzeit der „Pflanzenbeauftragte“ Jonas Wartig noch alleine um das Wohl der Pflanzen im Hochbeet, allerdings hat der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig Unterstützung zugesagt. Für die Besucher bedeutet das, dass sie demnächst mit Tomatenpflanzen und Sonnenblumen den Vorplatz des Mitmachladens verschönern können.

Die Kräuter im Hochbeet wachsen und wachsen. Werden die Ausgangsbeschränkungen gelockert, kann bald geerntet werden. Quelle: privat

Masken nähen und Fernrohr bauen – mit digitaler Anleitung

Wer hingegen sein Steckenpferd in Handarbeiten sieht, findet ebenfalls eine Möglichkeit, hier tätig zu werden. Im Zuge der Maskenpflicht haben Dießner und Hendriock die Nähmaschinen für die Herstellung von Behelfsmasken verliehen. „Für den Fall, dass noch weitere Helfer aktiv werden wollen, haben wir noch Baumwollstoffe zu vergeben“, lädt Dießner Freiwillige dazu ein, nach Vorlagen Masken zu nähen.

Auch Masken können genäht werden. Quelle: privat

Für alle, die gerne in die Ferne schweifen, obwohl diese ja derzeit ins Unendliche gerückt ist, hat der Mitmachladen ebenfalls etwas anzubieten: selbst gedrehte Bastel-Videos. Sie zeigen, wie sich jeder mit wenig Aufwand und Material ein eigenes Fernrohr bauen kann. Bastelpakete, die im Laden abgeholt werden können, helfen beim Bau.

Von Julia Tonne