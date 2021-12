Mitnetz Gas schließt zweiten Bauabschnitt der „Seewiesen“ in Kahnsdorf an

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Gas hat als Energieträger gerade keinen sehr guten Ruf. Der Grund sind die sprunghaft gestiegenen Preise. Viele Verbraucher ärgern sich derzeit über diesbezügliche Informationen ihrer Anbieter. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas (Mitnetz Gas) will dennoch dafür sorgen, dass auch der zweite Bauabschnitt des neuen Wohngebietes „Seewiesen“ in Kahnsdorf mit Gas versorgt werden kann. Dazu wird in dem Neukieritzscher Ortsteil jetzt das Ortsnetz erweitert.

Wenn die Erschließung des zweiten Bauabschnittes erfolgt, wird der an das Mitteldrucknetz angeschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Firmenzentrale in Kabelsketal/Saalkreis. Für die dort vorgesehenen Einfamilienhausstandorte, eine Kindertagesstätte und eine Einrichtung für betreutes Wohnen verlegt der Verteilnetzbetreiber eine Leitung von rund 2000 Meter Länge mit Nennweiten von 100 und 50 Millimeter. Zudem bereitet er 85 Gashausanschlüsse vor.

Lkws könnten Verkehr in Kahnsdorf behindern

Dafür investiert Mitnetz Gas rund 103 000 Euro, heißt es weiter. Den Tiefbau setzt der Bauträger des Wohngebietes um. Die Erschließung läuft bereits. Die Arbeiten am Gasnetz beginnen in Abhängigkeit von der Witterung im Januar und dauern voraussichtlich bis Mai 2022, wird informiert.

Aufgrund der überwiegend offenen Bauweise könne es im Verlauf der Bauarbeiten teilweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs wegen Transporten zur Baustelle in Kahnsdorf kommen. Für den ersten Bauabschnitt in Kahnsdorf-Nord waren im vorigen Jahr bereits 55 Parzelle für Einfamilienhäuser erschlossen worden. Der Gasnetzbetreiber errichtete dafür 1500 Meter Mitteldruckdruckleitung.

