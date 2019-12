Mitteldeutsches Revier: Gehen Kraftwerke eher als geplant vom Netz?

Landkreis Leipzig

Für das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland soll spätestens Ende 2038 Schluss sein. Bislang ging man im Mitteldeutschen Revier davon aus, dass die beiden Kraftwerke Schkopau und Lippendorf diesen Planungshorizont in etwa auch ausschöpfen. Doch inzwischen wachsen die Ängste, dass der Ausstieg eine ungewollte Dynamik annimmt.

Bisher wiegte man sich in relativer Sicherheit, dass die Region noch viele Jahre Zeit hat, sich auf den Abschied von der Kohle vorzubereiten. Die Kraftwerke Lippendorf wie auch Schkopau, so lautete die Interpretation des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen, würden zur Gruppe „2030+“ gehören. Von einer vorzeitigen Stilllegung würden diese aus Sicht von Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle, nicht tangiert, so die Darstellung zu Beginn des Jahres. Auch Henry Graichen ( CDU), Vorsitzender des Planungsverbandes und Landrat des Landkreises Leipzig, ging noch bis vor kurzem von einem geordneten Ausstieg aus der Kohle aus.

Bundesregierung verhandelt mit Kraftwerksbetreibern

Seit einigen Wochen ist diese Gewissheit verflogen. „Es gibt derzeit kein gesichertes Datum, wann in Mitteldeutschland das Ende der Braunkohleverstromung kommt“, unterstreicht Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland, die im Auftrag der beteiligten Landkreise das Thema koordiniert. Die Bundesregierung verhandele aktuell mit den Kraftwerksbetreibern in den drei Kohlerevieren im Rheinland, in der Lausitz und Mitteldeutschland. Das sind für Lippendorf EnBW und Leag, für Schkopau der Energiekonzern Uniper. Derzeit, so Tobaben, stehe noch kein Zeitplan für die Schließung einzelner Kraftwerkefest.

Für erhebliche Unruhe im Mitteldeutschen Revier sorgt allerdings ein Vorstoß von Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Politiker gilt als einflussreicher Strippenzieher und verfolgt derzeit nur ein Ziel: Das bislang noch nicht ans Netz angeschlossene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 neu in Betrieb zu nehmen. Jeden Tag sollen hier künftig 8000 Tonnen Steinkohle – vorwiegend Importe aus Südafrika, Russland und Kolumbien – verfeuert werden. Die Krux an der Sache: Der Deal, den Laschet Zeitungsberichten zufolge gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) einfädelt, könnte zu Lasten Mitteldeutschlands gehen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) eilte bereits zu Krisengesprächen ins Berliner Kanzleramt. Denn wenn es um Datteln geht, steht auch die Zukunft des Kraftwerks Schkopau und damit die des Kohlelieferanten Mibrag auf dem Spiel.

Erneuter Kohlegipfel wird gefordert

Um diesen Hintergrund zu verstehen, hilft nur ein Blick auf die Eigentümerverhältnisse der Kohlemeiler. Datteln gehört dem Essener Energiekonzern Uniper, ebenso wie das Kraftwerk Schkopau nahe Halle. Spekuliert wird, dass Uniper seinen Standort Datteln 4 noch in Betrieb nehmen darf, dafür aber Sachsen-Anhalt über die Klinge springt. Dass wiederum könne auch den sächsischen Teil des Revieres nicht kaltlassen, warnen Kritiker. Denn von diesem Szenario wäre auch das Bergbauunternehmen Mibrag in erheblichem Maße betroffen.

Haseloff fährt aktuell schwere Geschütze auf und wirft Altmaier vor, den Kohlekompromiss aufzukündigen. Dieser sah vor, zuerst ältere Kraftwerke in Westdeutschland vom Netz zu nehmen, erst ab 2030 die modernen in Ostdeutschland. Eine Abschalt-Reihenfolge, auf die man sich auch im Landkreis Leipzig gedanklich eingerichtet hatte und die nun aber zur Disposition steht. Für Schkopau wird mittlerweile das Jahr 2026 als mögliches Ausstiegsdatum genannt.

Besorgte Stimmen mehren sich

Während das Thema rund um Borna in seiner Brisanz noch nicht angekommen zu sein scheint, melden sich in Sachsen-Anhalt immer mehr besorgte Politiker zu Wort. Vom Kraftwerk Schkopau sei auch der Tagebau Profen der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) abhängig, unterstreicht zum Beispiel der Weißenfelser SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben. „Was hier die CDU-Politiker Altmaier und Laschet einfädeln, das wäre der Todesstoß für den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier. In Nordrhein-Westfalen ein weiteres neues Kraftwerk, das mit Import-Steinkohle betrieben wird - dafür nimmt man hier ein leistungsfähiges Kraftwerk zehn Jahre früher vom Netz und gefährdet Arbeitsplätze in der Braunkohleförderung ohne Not.“ Auch Landeschef Haseloff will alles dafür tun, dass Schkopau nicht geopfert wird. Er fordert einen erneuten Kohlegipfel im Kanzleramt.

Simone Prenzel