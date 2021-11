Mittelschule und Wasserkugel Themen für Neukieritzscher Ausschuss

Neukieritzsch

Mit zwei langjährigen Problematiken beschäftigt sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates Neukieritzsch am 9. November. Zum einen geht es um die Nachnutzung der früheren Mittelschule. Andererseits ist das Bauvorhaben „Erhalt des Kulturdenkmals Wasserkugel Deutzen“ ein Thema. Ihrer ursprünglichen Bestimmung dienen beide Bauwerke schon viele Jahre nicht mehr. Die Abgeordneten treffen sich dazu heute, 18 Uhr, im Ratssaal am Schulplatz. Interessenten können teilnehmen.

Gasturbinenanlage und Bauanträge

Weiterhin befasst sich das Gremium mit einem Konzept für ein Flurstück an der Lobstädter Glück-Auf-Straße sowie mit der Errichtung einer Gasturbinenanlage am Kraftwerksstandort Lippendorf. Behandelt werden zudem ein Balkonanbau in der Bahnhofstraße in Neukieritzsch, der Bau eines Einfamilienhaus mit Therapieraum an der Zöpener Straße in Kahnsdorf sowie der Bau eines Carports in der Barbarastraße in Deutzen. Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Lesen Sie auch

Von okz