Mobiles DRK-Impfteam sorgt in Groitzsch für Corona-Schutz

Groitzsch

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus wird auch in der Stadt Groitzsch weiter unterstützt. Bis zum Jahresende sollen mehrfach mobile Teams für den wichtigen Piks zum Einsatz kommen. Für die Organisation ist das Impfzentrum Sachsen zuständig, teilt die Stadtverwaltung mit, die zum Gelingen beitragen will. Demnach kann an jeweils zwei Tagen in sieben Wochen bis zum Jahresende der Rathaussaal für die Aktion zur Corona-Schutzimpfung genutzt werden.

Sieben Doppel-Termine in Groitzsch

Interessenten müssen keinen Termin vereinbaren. Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und der Impfausweis. Es werden alle derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffe angeboten, heißt es weiter.

Die Daten: 25./26. Oktober, am 15./16., 22./23., 29./30. November sowie 6./7., 20./21. und 27./28. Dezember. Geöffnet ist jeweils montags von 9 bis 16 Uhr und dienstags von 9 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne