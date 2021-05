Die allgemeine Holzknappheit schlägt auf das Ammelshainer Hobelwerk Mocopinus durch. Die Ursachen für den Engpass und den heftigen Preisanstieg macht Geschäftsführer Ulrich Braig aber weniger in China aus, sondern mehr in den USA und in einer Entscheidung der Bundesregierung. Er sieht die Gefahr, dass der nachwachsende Rohstoff zu einem Luxusgut werden könnte.