Mölbis: Bisher wenig Interesse an Vereinsgründung zur Rettung der Dorfkirche

Die Hoffnung auf die baldige Gründung eines Fördervereins für die Rettung der Mölbiser Kirche ist beim ersten Anlauf gedämpft worden. Traurig und enttäuscht sei Sieglinde Böhner vom Kirchenvorstand nach einer Veranstaltung mit rund zwanzig Mölbisern gewesen. Sie ist eine der Initiatorinnen für die Gründung eines Vereins.

Zwar habe es einige Bekundungen für eine Mitarbeit in einem solchen Verein gegeben, allerdings sei niemand bereit gewesen, in der ersten Reihe mitzuarbeiten. Ein funktionierender Vorstand würde nach jetzigem Stand nicht zuwege gebracht werden. Deswegen wurde eine zweite Veranstaltung anberaumt. Am 15. Juli soll ab 18.30 Uhr im Pfarrhaus noch einmal das Potenzial für einen Förderverein ausgelotet werden.

Giftige Rückstände und Probleme mit der Statik

Hintergrund der Bemühungen ist der Zustand der seit Ende 2017 geschlossenen Kirche. Die gilt als verseucht mit den Rückständen des in der DDR zur Sicherung des Dachstuhls eingesetzten giftigen Holzschutzmittels Hylotox. Außerdem weise der Dachstuhl statische Schäden auf.

Abhilfe würde nach bisheriger Einschätzung nur eine komplette Erneuerung des Dachstuhles schaffen. Laut einer Kostenschätzung würden dafür bis zu 800 000 Euro benötigt. In dieser Situation erhofft sich das Kirchspiel Leipziger Neuseenland Unterstützung aus der Bürgerschaft und hat die Gründung eines Fördervereins angeregt, der bei der Nutzung des Gebäudes und vor allem bei der Beschaffung von Geld helfen könnte.

Vielleicht eine Notsicherung

Welche Konsequenz es hätte, käme der nicht zustande, darüber kursieren unterschiedliche Ansichten. „Ich weiß es nicht“, bekennt Sieglinde Böhner. „Vielleicht würde eine Notsicherung gemacht“, überlegt sie. Pascal Németh, Präsident der Dorfentwicklungsgesellschaft Mölbis, will nicht ausschließen, dass die Kirche das Mölbiser Gotteshaus sogar aufgeben könnte.

So weit will Kirchspiel-Pfarrer Matthias Lehmann nicht gehen, obschon ihm eine konkrete Antwort auf die Frage, was wäre wenn, hörbar nicht ganz leicht fällt. „Im Kirchspiel“, holt er aus, „haben wir 18 Kirchen.“ Für drei gebe es einen Förderverein. „In Mölbis wäre uns ein Förderverein eine große Hilfe“, sagt der Pfarrer.

„Kirche lebt von den Menschen vor Ort“

Denn die im Raum stehende Bausumme von rund 800 000 Euro würde die Kirchgemeinde aus Denkmalschutzgeldern und aus Eigenmitteln vermutlich nicht aufbringen können. Dennoch, bemüht sich Lehmann zu betonen: Komme es nicht zur Gründung eines Fördervereins, hieße das nicht, dass die Kirche aufgegeben würde.

Pfarrer Matthias Lehmann, hier auf einer Veranstaltung in Kleinpötzschau. Quelle: André Neumann

„Eine Kirche“, sagt Lehmann, „lebt davon, ob Menschen vor Ort sie mit Leben füllen oder nicht.“ In Mölbis, ist er überzeugt, gebe es Menschen, die die Kirche erhalten wollten. Sollten die es nicht schaffen, einen Förderverein auf die Beine zu stelle, dann wäre, räumt Lehmann ein, ein informeller Arbeitskreis ohne Vereinsstatus auch schon eine Hilfe.

Andere Voraussetzungen in Mölbis

Allerdings sind die Voraussetzungen für bürgerschaftliches Engagement in Mölbis andere als beispielsweise in Großpötzschau und in Oelzschau, wo sich Vereine erfolgreich um die Gotteshäuser bemühen.

Die werden dort auch für weltliche Veranstaltungen genutzt, ersetzen dafür geeignete Veranstaltungsräume, die es dort nicht gibt. Damit waren neben dem Wunsch, den Kulturort Kirche zu erhalten, auch ganz praktische Gründe ausschlaggebend für das Engagement vieler.

Mölbis hat mit der Orangerie und mit dem Sportlerheim andere öffentliche Veranstaltungsorte. Hinzu kommt, dass der Kirche ihr dringender Sanierungsbedarf äußerlich kaum anzusehen ist. Dennoch soll ein zweiter Anlauf für eine Vereinsgründung unternommen werden.

Termin: 15. Juli, 18.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Mölbis

